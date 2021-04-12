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"Наши ударные БПЛА очень хороши, но…": Жители Турции призвали не забывать о потенциале России

12 апреля 2021, 20:40  •  90 • В мире
Читатели турецкого новостного портала Haber7 отметили мощный военный потенциал России. Небольшое количество ударных дронов не сможет остановить гигантскую армию России, подчёркивают комментаторы.
Турецкие читатели считают, что к военному потенциалу России следует отнестись всерьёз. Оценивая возможное столкновение России и Украины, турки с обеспокоенностью отмечают, что на очереди может быть и Турция.
"Единственный путь - давление в пользу соглашения о мире. В противном случае второй страной, которую это коснётся больше всего, будет Турция", - убеждён комментатор под ником метин.
Другой пользователь указывает, что даже турецкие ударные БПЛА ничего не смогут сделать против мощной армии России.
"Небольшое количество ударных дронов не сможет остановить гигантскую российскую армию", - пояснил Бутик.
По его мнению, в любом случае превосходство на стороне русских с большим перевесом.

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