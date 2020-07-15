"Наши сердца разбиты": Беременная блогерша умерла в 24 года

У Николь Теи было свыше 220 тысяч подписчиков в Instagram. Она рассказывала о своей жизни, демонстрировала одежду и макияж, смело меняла причёски и цвет волос, показывала фотографии, где она запечатлена с парнем. Восемь месяцев назад Николь узнала, что станет мамой. Этой новостью она тоже поделилась с подписчиками.

Мать Николь написала, что блогерши не стало утром 11 июля. Тея находилась на восьмом месяце беременности. Её ребёнка спасти тоже не удалось.

"Наши сердца разбиты", - пишет женщина.

В посте она попросила дать семье право на частную жизнь, потому что родственники "изо всех сил пытаются справиться с тем, что произошло". О причине гибели 24-летней беременной блогерши и её ещё не рождённого сына не сообщается.

Николь была успешным YouTube-блогером. Её мама рассказала, что уже отснятый материал будет смонтирован, и на канале Теи появятся ещё несколько видео.