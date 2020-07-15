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"Наши сердца разбиты": Беременная блогерша умерла в 24 года
15 июля 2020, 18:00 • 29 • В мире
Беременная британская блогерша Николь Тея умерла в 24 года. Но несколько её роликов всё равно появятся на YouTube. "Наши сердца разбиты", - пишет мать девушки.
У Николь Теи было свыше 220 тысяч подписчиков в Instagram. Она рассказывала о своей жизни, демонстрировала одежду и макияж, смело меняла причёски и цвет волос, показывала фотографии, где она запечатлена с парнем. Восемь месяцев назад Николь узнала, что станет мамой. Этой новостью она тоже поделилась с подписчиками.
Мать Николь написала, что блогерши не стало утром 11 июля. Тея находилась на восьмом месяце беременности. Её ребёнка спасти тоже не удалось.
"Наши сердца разбиты", - пишет женщина.
В посте она попросила дать семье право на частную жизнь, потому что родственники "изо всех сил пытаются справиться с тем, что произошло". О причине гибели 24-летней беременной блогерши и её ещё не рождённого сына не сообщается.
Николь была успешным YouTube-блогером. Её мама рассказала, что уже отснятый материал будет смонтирован, и на канале Теи появятся ещё несколько видео.
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