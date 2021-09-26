"Наши правила": Лавров запустил новый общемировой хэштег

Лавров, выступая на Генассамблее ООН, предложил хэштег в поддержку Устава организации - #НашиПравилаУставООН.

Глава МИД России Сергей Лавров предложил хэштег в поддержку Устава ООН, на который регулярно осуществляют поползновения США и их сателлиты. Идея прозвучала на пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства по итогам Генассамблеи ООН.

Лавров напомнил, что главная задача ООН - уберечь нынешнее поколение от войн и других потрясений. Все члены организации по-своему разные, но это не должно мешать работе на благо всего мира.

Все мы - в одной лодке. В наших общих интересах - чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики,

- подчеркнул Лавров.

В этой связи он предложил хэштег в поддержку Устава организации - #НашиПравилаУставООН.