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"Наши правила": Лавров запустил новый общемировой хэштег

26 сентября 2021, 00:40  •  130 • Политика
Лавров, выступая на Генассамблее ООН, предложил хэштег в поддержку Устава организации - #НашиПравилаУставООН.
Глава МИД России Сергей Лавров предложил хэштег в поддержку Устава ООН, на который регулярно осуществляют поползновения США и их сателлиты. Идея прозвучала на пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства по итогам Генассамблеи ООН.
Лавров напомнил, что главная задача ООН - уберечь нынешнее поколение от войн и других потрясений. Все члены организации по-своему разные, но это не должно мешать работе на благо всего мира.
Все мы - в одной лодке. В наших общих интересах - чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики,
- подчеркнул Лавров.
В этой связи он предложил хэштег в поддержку Устава организации - #НашиПравилаУставООН.

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