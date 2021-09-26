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"Наши правила": Лавров запустил новый общемировой хэштег
26 сентября 2021, 00:40 • 130 • Политика
Лавров, выступая на Генассамблее ООН, предложил хэштег в поддержку Устава организации - #НашиПравилаУставООН.
Глава МИД России Сергей Лавров предложил хэштег в поддержку Устава ООН, на который регулярно осуществляют поползновения США и их сателлиты. Идея прозвучала на пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства по итогам Генассамблеи ООН.
Лавров напомнил, что главная задача ООН - уберечь нынешнее поколение от войн и других потрясений. Все члены организации по-своему разные, но это не должно мешать работе на благо всего мира.
- подчеркнул Лавров.
В этой связи он предложил хэштег в поддержку Устава организации - #НашиПравилаУставООН.
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