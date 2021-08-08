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"Наши показывают класс": Мария Захарова ответила на провокацию Минобороны Украины

08 августа 2021, 21:30  •  227 • Политика
Мария Захарова ответила на провокацию Минобороны Украины. Она напомнила, что в ведомстве вызвали на разговор украинскую прыгунью в высоту, сделавшую фото с русской легкоатлеткой: "А наши спортсмены показывают класс".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала заявление замруководителя Минобороны Украины Анны Маляр.
Ранее последняя сообщила, что проведёт беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, представлявшей Незалежную на токийской Олимпиаде в прыжках в высоту и выигравшей бронзовую медаль.
Спортсменка после завершения соревнований поздравила соперницу, взявшую золото, - русскую легкоатлетку Марию Ласицкене. Также они вместе позировали перед камерами. Маляр сочла поведение Магучих неэтичным, напомнив про продолжающуюся "российско-украинскую войну".
Захарова заметила, что в Минобороны Незалежной также указали, будто бы такие снимки могут стать "объектом информационных спецопераций врага". Дипломат добавила, что при этом сам Киев фактически поддержал травлю собственной спортсменки.
А наши спортсмены показывают класс мирового масштаба, демонстрируя чистый спорт без политики и интриг, - подытожила спикер МИД России.

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