"Наши показывают класс": Мария Захарова ответила на провокацию Минобороны Украины

Мария Захарова ответила на провокацию Минобороны Украины. Она напомнила, что в ведомстве вызвали на разговор украинскую прыгунью в высоту, сделавшую фото с русской легкоатлеткой: "А наши спортсмены показывают класс".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала заявление замруководителя Минобороны Украины Анны Маляр.

Ранее последняя сообщила, что проведёт беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, представлявшей Незалежную на токийской Олимпиаде в прыжках в высоту и выигравшей бронзовую медаль.

Спортсменка после завершения соревнований поздравила соперницу, взявшую золото, - русскую легкоатлетку Марию Ласицкене. Также они вместе позировали перед камерами. Маляр сочла поведение Магучих неэтичным, напомнив про продолжающуюся "российско-украинскую войну".

Захарова заметила, что в Минобороны Незалежной также указали, будто бы такие снимки могут стать "объектом информационных спецопераций врага". Дипломат добавила, что при этом сам Киев фактически поддержал травлю собственной спортсменки.