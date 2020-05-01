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"Наши молитвы с ним": Администрация США неожиданными словами поддержала Мишустина

01 мая 2020, 13:10  •  70 • Политика
В США проявили неожиданную быстроту реакции на новость о заболевании премьера Михаила Мишустина коронавирусом. В Вашингтоне пожелали политику скорейшего выздоровления. "Мы молимся за него", - расщедрился на тёплые слова высокопоставленный представитель администрации США.
В США выразили поддержку российскому премьеру Михаилу Мишустину. Один из высокопоставленных представителей вашингтонской администрации прокомментировал известие из Москвы.
Как отметил собеседник ТАСС, США желают российскому премьеру быстрее пойти на поправку. Столь тёплые слова, которые редко можно услышать от представителей США, американец дополнил.
"Мы молимся за него и за всех россиян, которых затронула пандемия коронавируса", - заметил высокопоставленный чиновник.
Ранее сообщалось, что на пост исполняющего обязанности председателя правительства был утверждён первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Сам Мишустин отправлен в больницу, а его окружение в связи с новыми обстоятельствами ждёт дополнительное тестирование на COVID-19 и карантинные ограничения.

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