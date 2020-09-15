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"Наши МиГ-29!": Трамп призвал избирателей поддержать армию. Но чью?
15 сентября 2020, 13:15 • 183 • Политика
Президент США Дональд Трамп призвал американских избирателей поддержать армию. Но чью - этим вопросом задались многие. "Трамп призвал поддержать наши МиГ-29!" - расшифровал призыв Трампа российский политолог Владимир Корнилов.
Предвыборный штаб Дональда Трампа использовал в своей рекламной кампании, которая приурочена к предстоящим в ноябре выборам, фото с изображением российских самолётов и российских военных. Реклама демонстрировалась пользователям в интернете и выглядела следующим образом: на фото изображены российские военные на фоне самолётов, а надпись на картинке призывает - "поддержите наши войска".
Опрошенные газетой Politico эксперты пришли к выводу о том, что изображенные на фото самолёты - это самолёты МиГ-29 российского производства, а в руках у солдат - автоматы АК-74.
"Трамп призвал поддержать наши МиГ-29!" - рассмеялся политолог Владимир Корнилов, выложив в своём Telegram-канале то самое фото.
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