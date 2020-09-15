Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
"Белорусам придётся рассчитаться": Аттракцион с проездом Тихановской п...
Главная / Политика

"Наши МиГ-29!": Трамп призвал избирателей поддержать армию. Но чью?

15 сентября 2020, 13:15  •  183 • Политика
Президент США Дональд Трамп призвал американских избирателей поддержать армию. Но чью - этим вопросом задались многие. "Трамп призвал поддержать наши МиГ-29!" - расшифровал призыв Трампа российский политолог Владимир Корнилов.
Предвыборный штаб Дональда Трампа использовал в своей рекламной кампании, которая приурочена к предстоящим в ноябре выборам, фото с изображением российских самолётов и российских военных. Реклама демонстрировалась пользователям в интернете и выглядела следующим образом: на фото изображены российские военные на фоне самолётов, а надпись на картинке призывает - "поддержите наши войска".
Опрошенные газетой Politico эксперты пришли к выводу о том, что изображенные на фото самолёты - это самолёты МиГ-29 российского производства, а в руках у солдат - автоматы АК-74.
"Трамп призвал поддержать наши МиГ-29!" - рассмеялся политолог Владимир Корнилов, выложив в своём Telegram-канале то самое фото.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



183
Источник
Похожие новости
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
15 сентября 2020, 07:45
Иначе Россия поглотит всё: Полякам в случае ухода Лукашенко советуют поторопиться
15 сентября 2020, 09:35
"Нам даже отказывают в том, что мы люди?!": Лавров разнёс версию о "случайном" спасении Навального
15 сентября 2020, 02:15
Миллионы Каримовой потратят на народ? Швейцария поставила ультиматум Узбекистану
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обративш...
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
15 сентября 2020, 07:45
Иначе Россия поглотит всё: Полякам в случае ухода Лукашенко советуют поторопиться
15 сентября 2020, 05:55
Ядерные бомбардировщики США над Украиной: подготовка к апокалипсису
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2020, 12:50
"Отравление" Навального - лишь постановка? Небензя раскрыл, кто ведёт "грязную игру"
12 сентября 2020, 01:50
"Это план приведения Навального к власти": Доктор Сосновский раскрыл требования Европы к России
13 сентября 2020, 19:05
Потрясённый состоянием Крыма Лоза напомнил об ошибке Ельцина
12 сентября 2020, 21:05
Украине придётся пустить газовую трубу на металлолом - аналитик
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.