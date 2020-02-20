"Наши хакеры - самые умелые и ловкие": Вассерман не верит в причастность России к кибератакам на Грузию

За большинством кибератак в мире стоят спецслужбы США, которые при этом пытаются переложить вину на своих оппонентов. Об этом РИА ФАН заявил политолог Анатолий Вассерман.

Ранее Грузия обвинила российских хакеров в кибератаке, которая произошла осенью 2019 года. На ситуацию отреагировал Госдеп США, который осудил "действия Москвы".

Как считает Вассерман, Вашингтон хочет перевалить всё со своей больной головы на здоровую, цепляясь за любой повод. Нужно понимать, что крайне редко сейчас удаётся определить виновников хакерских атак, причём речь идёт о бездарных злоумышленниках.

"Полагаю, что нет никаких оснований считать, что это дело русских рук. Как раз потому, что наши хакеры во всех "легендах" числятся самыми умелыми и самыми ловкими", - поведал эксперт, указав на противоречие в риторике США.