|
"Наши и останутся нашими навсегда!": Почти 2/3 взрослых жителей Курил против передачи южных островов Японии
19 февраля 2019, 05:24 • 93 • Политика
ВЦИОМ провел соцопрос среди жителей Курил касательно возможности передачи южных островов архипелага в собственность Японии. В опросе участвовало 7695 человек в возрасте от 18 лет и старше — то есть две трети всех совершеннолетних жителей Курил. Почти все они — 96% — высказались против передачи островов Стране Восходящего Солнца. "Курильские острова — наши и останутся нашими навсегда!" — прокомментировали соцопрос сахалинские депутаты.
Поясним, что результаты исследования были озвучены во вторник, 19 февраля, на заседании Сахалинской областной думы гендиректором ВЦИОМ Константином Абрамовым. Сам соцопрос проводился в период с 11 по 17 февраля текущего года.
Опрос ВЦИОМ показал недопустимость территориальных уступок Японии даже в обмен на подписание мирного договора, говорится в коммюнике Сахалинской думы.
Напомним, что Японии, что после завершения Второй мировой войны Япония считает острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды своими потерянными "северными территориями". Свои претензии Токио объясняет русско-японским договором от 1855 года.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
93
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 февраля 2019, 07:09
|
15 февраля 2019, 23:24
|
13 февраля 2019, 22:39
|
15 февраля 2019, 00:39
|
15 февраля 2019, 16:54
|
14 февраля 2019, 01:54
|
13 февраля 2019, 03:09