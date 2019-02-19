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"Наши и останутся нашими навсегда!": Почти 2/3 взрослых жителей Курил против передачи южных островов Японии

19 февраля 2019, 05:24  •  93 • Политика
ВЦИОМ провел соцопрос среди жителей Курил касательно возможности передачи южных островов архипелага в собственность Японии. В опросе участвовало 7695 человек в возрасте от 18 лет и старше — то есть две трети всех совершеннолетних жителей Курил. Почти все они — 96% — высказались против передачи островов Стране Восходящего Солнца. "Курильские острова — наши и останутся нашими навсегда!" — прокомментировали соцопрос сахалинские депутаты.
Поясним, что результаты исследования были озвучены во вторник, 19 февраля, на заседании Сахалинской областной думы гендиректором ВЦИОМ Константином Абрамовым. Сам соцопрос проводился в период с 11 по 17 февраля текущего года.
Опрос ВЦИОМ показал недопустимость территориальных уступок Японии даже в обмен на подписание мирного договора, говорится в коммюнике Сахалинской думы.
Напомним, что Японии, что после завершения Второй мировой войны Япония считает острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды своими потерянными "северными территориями". Свои претензии Токио объясняет русско-японским договором от 1855 года.
"Курильские острова — наши и останутся нашими навсегда! Жители Курильских островов высказали свою однозначную позицию, и Сахалинская областная дума полностью ее разделяет", — говорится в заявлении Сахалинской думы.

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