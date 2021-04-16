"Наши две великие страны": Байден внезапно сменил риторику, но русские не поверили

Президент США Джо Байден внезапно сменил риторику и после множества русофобских высказываний заявил о "наших двух великих странах". Однако русские не поверили американскому лидеру.

В частности, Байден заявил о проведенном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которого заявил об ответственности за мировую стабильность США и России как двух великих держав.

"Наши две великие страны несут значительную ответственность за глобальную стабильность", - сказал он.

Русские же не поверили американскому лидеру, напомнив о его русофобских выходках.

"Это гипноз для русских. Если бы ты уважал русских, не назвал бы их президента убийцей", - пишет пользователь irafoo

"Может он хотел сказать ответит Россия, а США залог стабильности--но в голове что-то сломалось и получилось что получилось", - намекнул на возраст "987 Фалалеев".

"Наши две великие страны... О, как запел. Не верю! Пусть повторит 10 раз", - пишет madvigo

Напомним, Байден выступил с речью по поводу отношений с Россией и дал оценку ранее состоявшемуся разговору с Владимиром Путиным. По его мнению, беседа была искренней и уважительной. Президент США также указал, что Вашингтон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с нашей страной. При этом, тут же осёкся он, американская сторона готова к применению новых рестрикций.