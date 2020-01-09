"Наши действия были пропорциональны": В Иране объяснили, будут ли дальше мстить США за убийство генерала Сулеймани

Иран объявил план своих дальнейших действий. Власти страны рассказали, собираются ли дальше мстить американцам за убийство генерала Сулеймани, которое всколыхнуло весь Иран. По словам постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи, "месть завершена".

"Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военных действий в отношении Ирана, с нашей стороны – мы также не будем предпринимать таких действий", - заявил дипломат.

В Иране считают, что действовали по уставу ООН, который дает странам право на самооборону. При этом представитель страны подчеркнул, что у страны не будет другого пути, если американцы все-таки решатся на военные шаги.

Обострение конфликта произошло после убийства иранского генерала Сулеймани, который погиб во время ракетного удара американцев. В ответ иранские военные атаковали базы США. До этого президент Дональд Трамп говорил: если пострадают граждане Америки, он готов нанести удары по 52 объектам в Иране, в том числе и культурным. Однако после ударов иранский войск президент США анонсировал лишь экономические санкции.

Газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга написала, что иранские власти спланировали удар по американской базе в Ираке таким образом, чтобы нанести как можно меньшее повреждение. Естественно, имя этого чиновника не называется. Однако, по его версии, слабый удар по американцам был нанесён, чтобы, с одной стороны, "сохранить лицо", а с другой - иметь возможность "отступить от края войны".