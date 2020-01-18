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"Наши действия будут теми же": Помпео высказался о новом правительстве России

18 января 2020, 02:24  •  63 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал отставку российского правительства и назначение нового премьера. По его словам, отношение Вашингтона к России, по всей видимости, останется тем же.
В Госдепе США считают, что официальная политика Вашингтона по отношению к Москве, несмотря на перестановки в российском кабмине, останутся теми же. Как пояснил его глава, госсекретарь Майк Помпео, на данном этапе следует оценить, как будут развиваться события.
Однако пока, указал он, отношение американцев к РФ не будет меняться.
"(Они) вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве", - пояснил Помпео в интервью радиоведущему Тони Кацу.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что наблюдают за происходящими в России событиями.
«Мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за новостями, что значит объявление об отставке Медведева», - отметила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус. По её словам, пока официальной позиции по этому поводу не сформировано.
При этом Ортэгус также напомнила, что президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет улучшения отношений с Российской Федерацией.
Напомним, 15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства.

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