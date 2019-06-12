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"Наши десантники шли на Приштину победить или умереть": Как 200 российских бойцов "уделали" НАТО в Косово
12 июня 2019, 04:54 • 29 • Политика
Бывший главком ВДВ России Георгий Шпак рассказал о подготовке броска на Приштину. "Наши десантники шли на Приштину победить или умереть. Но у военного командования была твердая уверенность: вооруженного ответа на ошеломительную наглость русских от НАТО не последует", - вспоминает главком.
В 1999 году в ночь с 11 на 12 июня батальон российских десантников совершил марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, чтобы принять участие в миротворческой операции в Югославии. О том, как это было, рассказал бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.
По его словам, западные страны пытались исключить Россию из урегулирования конфликта между сербами и косовскими албанцами. К счастью, видимо, нашлись те, кто уговорил тогдашнего президента Бориса Ельцина напомнить миру, что у России "еще есть порох в пороховницах", добавляет Шпак.
Он отмечает, что подготовка к марш-броску не заняла много времени, так как российские десантники в миротворческой бригаде были прекрасно подготовлены и всегда готовы к бою. Возможность того, что у них возникнут какие-то проблемы, даже не рассматривалась, подчеркивает генерал-полковник.
Он вспоминает, что силы НАТО предприняли несколько попыток вытеснить наших военных, но у них ничего не вышло. В военном блоке рассматривали даже вариант нанесения удара по российским десантникам, однако английский генерал Майкл Джексон отказался выполнять суицидальный приказ.
Напомним, что благодаря марш-броску 200 российских десантников в июне 1999 года российским силам удалось занять аэропорт Слатина раньше сил НАТО. После этого российская миротворческая миссия оставалась в Косово вплоть до 2003 года.
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