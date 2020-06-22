"Нашествие библейского масштаба": Аргентину накрыла "саранчовая чума"

Власти Аргентины официально объявили о "саранчовой чуме", которая накрыла север страны. Насекомые за сутки уничтожают столько культур, что хватило бы прокормить 2500 человек. Уничтожены посевы на фермах в коммуне Лантери провинции Санта-Фе.

В соцсетях появляется множество роликов, снятых аргентинцами, на которых тучи насекомых просто ужасают. Автомобилистам приходится двигаться по дорогам на минимальной скорости, потому что тысячи кузнечиков остаются на лобовом стекле, закрывая обзор.