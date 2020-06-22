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"Нашествие библейского масштаба": Аргентину накрыла "саранчовая чума"

22 июня 2020, 17:00  •  93 • В мире
Северную часть Аргентины накрыла "саранчовая чума". Насекомые перебрались из соседнего Парагвая. "Нашествие библейского масштаба", - так характеризуют происходящее местные СМИ.
Власти Аргентины официально объявили о "саранчовой чуме", которая накрыла север страны. Насекомые за сутки уничтожают столько культур, что хватило бы прокормить 2500 человек. Уничтожены посевы на фермах в коммуне Лантери провинции Санта-Фе.
В соцсетях появляется множество роликов, снятых аргентинцами, на которых тучи насекомых просто ужасают. Автомобилистам приходится двигаться по дорогам на минимальной скорости, потому что тысячи кузнечиков остаются на лобовом стекле, закрывая обзор.
Plaga de langostas llega a Argentina: comen como 350.000 personas

Los voraces insectos provienen de Paraguay y tienen en alerta a los agricultores de la provincia de Formosa.

Los productos amenazados por estos insectos son los cultivos de mandioca, maíz, caña de azúcar. pic.twitter.com/1KDB2VjGHo

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