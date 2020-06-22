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"Нашествие библейского масштаба": Аргентину накрыла "саранчовая чума"
22 июня 2020, 17:00 • 93 • В мире
Северную часть Аргентины накрыла "саранчовая чума". Насекомые перебрались из соседнего Парагвая. "Нашествие библейского масштаба", - так характеризуют происходящее местные СМИ.
Власти Аргентины официально объявили о "саранчовой чуме", которая накрыла север страны. Насекомые за сутки уничтожают столько культур, что хватило бы прокормить 2500 человек. Уничтожены посевы на фермах в коммуне Лантери провинции Санта-Фе.
В соцсетях появляется множество роликов, снятых аргентинцами, на которых тучи насекомых просто ужасают. Автомобилистам приходится двигаться по дорогам на минимальной скорости, потому что тысячи кузнечиков остаются на лобовом стекле, закрывая обзор.
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