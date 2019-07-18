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"Наше решение не удивительно": Замминистра обороны США Трахтенберг ответил, выгонят ли Турцию из НАТО

18 июля 2019, 05:24  •  22 • Политика
Замминистра обороны США Дэвид Трахтенберг ответил на вопрос журналистов, выгонят ли Турцию из блока НАТО. Уклонившись от прямого ответа, он подчеркнул, что, сохраняя добрые отношения с Анкарой, тем не менее, истребители F-35 ей не продадут: "Наше решение не удивительно".
В Пентагоне организовали специальный брифинг, посвященный тому, что Турция закупила у России комплексы С-400. Журналисты задали вопрос, не станет ли это поводом для исключения этой страны из блока НАТО?
Как передает РИА Фан, замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг заявил, что Америка не может единолично решить вопрос о присутствии Турции в Североатлантическом альянсе. Вашингтон намерен также продолжать совместные с Анкарой учения и вообще в США "высоко ценят стратегические отношения с Турцией, это остается неизменным".
Тем не менее, свои истребители F-35 американцы больше не намерены поставлять Турции. "Наше решение о выводе Турции из программы F-35 не удивительно", - отметил Трахтенберг, отметив, что Анкару предупреждали – или самолеты из Америки, или ЗРК из России.

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