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"Наше главное отличие": Украинец Гордон заговорил о "рабах" в России
22 августа 2019, 00:39 • 90 • В мире
На Украине продолжается агрессивная риторика в отношении нашей страны. На сей раз отличился украинский телеведущий Дмитрий Гордон. Он заявил, что главное отличие между русскими и украинцами в том, что последние якобы "не рабы".
Украинский журналист Дмитрий Гордон порассуждал о любви жителей России к своим правителям. По его мнению, главным отличием у русских и украинцев является то, что последние якобы "не рабы".
Впрочем, говорится в заметке "Утро.ру", журналист, по всей видимости, решил не упоминать исторические метания украинцев между Речью Посполитой и Российским царством, а также феерическую биографию национального героя Ивана Мазепы.
Напротив, Гордон предпочел поливать грязью и выплескивать свои "измышлизмы" о жителях России.
По его словам, якобы в генах у русских "раболепие" перед правителями.
"У них есть вера в "доброго царя". Они считают, что плохие – бояре, а царь – добрый. Россияне не могут без царя. А мы – можем", - сказал он, добавив, что именно в этом и есть главное отличие двух народов.
Впрочем, в стиле традиционной риторики Киева он решил пару слов сказать о личности президента РФ Владимира Путина. По его словам, возможно, нынешний лидер российского государства войдет в историю как величайший руководитель страны, однако для всей Незалежной он является врагом.
При этом, не стал лукавить Гордон, в России именно при Путине произошел расцвет собирания "русских земель", да и в целом люди живут неплохо по сравнению с ельцинской эпохой.
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