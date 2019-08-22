"Наше главное отличие": Украинец Гордон заговорил о "рабах" в России

Украинский журналист Дмитрий Гордон порассуждал о любви жителей России к своим правителям. По его мнению, главным отличием у русских и украинцев является то, что последние якобы "не рабы".

Впрочем, говорится в заметке "Утро.ру", журналист, по всей видимости, решил не упоминать исторические метания украинцев между Речью Посполитой и Российским царством, а также феерическую биографию национального героя Ивана Мазепы.

Напротив, Гордон предпочел поливать грязью и выплескивать свои "измышлизмы" о жителях России.

По его словам, якобы в генах у русских "раболепие" перед правителями.

"У них есть вера в "доброго царя". Они считают, что плохие – бояре, а царь – добрый. Россияне не могут без царя. А мы – можем", - сказал он, добавив, что именно в этом и есть главное отличие двух народов.

Впрочем, в стиле традиционной риторики Киева он решил пару слов сказать о личности президента РФ Владимира Путина. По его словам, возможно, нынешний лидер российского государства войдет в историю как величайший руководитель страны, однако для всей Незалежной он является врагом.

При этом, не стал лукавить Гордон, в России именно при Путине произошел расцвет собирания "русских земель", да и в целом люди живут неплохо по сравнению с ельцинской эпохой.