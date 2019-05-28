"Наша задача отделить овец от козлищ": Соловьёв библейскими словами высказался о Екатеринбурге. "Бесы" обиделись

"Наша задача какая? Очень простая: отделить козлищ от агнцев. Чтобы те, кто хотят мирно защищать свои интересы, не оказались совращены бесами, кидающими камни в полицию, бутылки с кислотой, прыскающие в них баллончиками со слезоточивым газом и скачущие с криком "кто не скачет, тот за храм", - так Владимир Соловьёв высказался о ситуации в Екатеринбурге в эфире радиостанции "Вести FM".

Таким образом телеведущий, уже называвший уральских провокаторов "бесами", вновь вернулся к библейским образам. Использованное им выражение об "отделении агнцев от козлищ" имеет библейское происхождение. Евангелист Матфей пишет, что Иисус Христос, описывая предстоящий Суд, объясняет - когда перед Ним предстанут все народы, Он отделит одних от других, как пастырь отделяет агнцев (овец) от козлищ (козлов).

Во времена Христа Израиль был аграрной страной, где пастухи были в большом почёте. Овец и коз пасли в одном стаде, но размещали в разных загонах. Особенно тщательно одних отделяли от других во время отёла, чтобы защитить маток и ягнят от агрессивных козлов.

Владимир Соловьёв, говоря о происходящем в Екатеринбурге, отметил, что многих людей "втянули в блуд". Есть силы, считает журналист, которые пытаются обратить против Церкви вопросы, которые относятся исключительно к ответственности городских властей.

"Люди, желающие спасти сквер, - агнцы. Те, кто кричат "сегодня забор, завтра - Путин", - козлища. Повторюсь, надо отделять одних от других", - настаивает Соловьёв.

Стоит отметить, что екатеринбургские издания предпочли сделать вид, что не поняли выступления Соловьёва против политизации вопроса о строительстве храма св. Екатерины, а приписали ему оскорбление в адрес всех участников протестного движения.

Обиженные "бесы" уже устроили новую волну угроз в адрес Владимира Соловьёва. "Ты хочешь получить по морде - ты получишь", - пишет, к примеру, в Твиттере пользователь с ником zhenёк.

Фото: Твиттер/zhenёк