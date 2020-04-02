Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные сл...
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о &quo...
Главная / Политика

"Наша задача - лежать на диване и смотреть телевизор": Клинцевич о борьбе с коронавирусом

02 апреля 2020, 15:35  •  60 • Политика
Сенатор Франц Клинцевич объяснил что для борьбы с коронавирусом мировое сообщество должно объединить усилия. Задача же граждан России - сидеть дома на карантине, "лежать на диване и смотреть телевизор".
Россия умело использует опыт борьбы с коронавирусом, полученный другими странами, и опережает существующие проблемы на две недели. Об этом телеканалу "360" заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Как подчеркнул сенатор, российской статистике завидуют во всём мире, а некоторые оппоненты пытаются обвинить Москву в "замалчивании проблем".
При этом российская сторона готова поддержать попавшие в беду страны, включая и США. Несмотря на сложные отношения, общая беда сближает.
"Однако это часть русского менталитета - помочь и поддержать. Тем более нас об этом просят", - пояснил он, добавив, что человек с высокой нравственностью и духовностью протягивает руку помощи даже нуждающемуся врагу.
При этом Клинцевич указывает на то, что в общих интересах - снятие санкций. И этот момент останется на совести американцев. Сам сенатор уверен в том, что мировому сообществу удастся справиться с болезнью.
"Наша задача сейчас как граждан России - лежать на диване и смотреть телевизор", - добавил он.
Как передаёт Ura.ru, ранее президент России Владимир Путин достиг договорённости с американским коллегой Дональдом Трампом о гумпомощи. Российская сторона уже направила в США несколько самолётов с медоборудованием.
Сам Трамп предупредил американских граждан о том, что ближайшие две недели станут наиболее тяжёлыми из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Однако затем появится свет в конце тоннеля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
02 апреля 2020, 11:35
Взбесившихся из-за крымской земли европейцев осадили
02 апреля 2020, 00:35
Следующий самолёт России летит в Турцию? Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
02 апреля 2020, 02:35
Орешкин, Вайно и Песков (без маски) показались на совещании президента втроём
02 апреля 2020, 02:35
Коронавирусных саботажников в Москве накажут рублём. И немалым
02 апреля 2020, 13:35
"Лжёт и будет продолжать лгать": США нашли виноватого в высокой смертности американцев
02 апреля 2020, 02:35
Пиковая — дома: власти задумались о продлении нерабочей недели
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 марта 2020, 07:35
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
26 марта 2020, 22:00
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои антивирусные меры
30 марта 2020, 01:35
Юг Италии на грани бунта
29 марта 2020, 08:36
Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...
27 марта 2020, 03:35
Соросята объявили Украине войну. Финансовую
29 марта 2020, 03:35
"Требование часа": Германия подсказала, с кого первым счищать "политическую шелуху"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.