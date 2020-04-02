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"Наша задача - лежать на диване и смотреть телевизор": Клинцевич о борьбе с коронавирусом
02 апреля 2020, 15:35 • 60 • Политика
Сенатор Франц Клинцевич объяснил что для борьбы с коронавирусом мировое сообщество должно объединить усилия. Задача же граждан России - сидеть дома на карантине, "лежать на диване и смотреть телевизор".
Россия умело использует опыт борьбы с коронавирусом, полученный другими странами, и опережает существующие проблемы на две недели. Об этом телеканалу "360" заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Как подчеркнул сенатор, российской статистике завидуют во всём мире, а некоторые оппоненты пытаются обвинить Москву в "замалчивании проблем".
При этом российская сторона готова поддержать попавшие в беду страны, включая и США. Несмотря на сложные отношения, общая беда сближает.
"Однако это часть русского менталитета - помочь и поддержать. Тем более нас об этом просят", - пояснил он, добавив, что человек с высокой нравственностью и духовностью протягивает руку помощи даже нуждающемуся врагу.
При этом Клинцевич указывает на то, что в общих интересах - снятие санкций. И этот момент останется на совести американцев. Сам сенатор уверен в том, что мировому сообществу удастся справиться с болезнью.
"Наша задача сейчас как граждан России - лежать на диване и смотреть телевизор", - добавил он.
Как передаёт Ura.ru, ранее президент России Владимир Путин достиг договорённости с американским коллегой Дональдом Трампом о гумпомощи. Российская сторона уже направила в США несколько самолётов с медоборудованием.
Сам Трамп предупредил американских граждан о том, что ближайшие две недели станут наиболее тяжёлыми из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Однако затем появится свет в конце тоннеля.
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