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"Наша позиция хорошо известна": Лавров отреагировал на новые слухи о ЧВК "Вагнер" в Ливии

14 декабря 2020, 21:25  •  23 • Политика
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на новые слухи о ЧВК "Вагнер" в Ливии. Он отметил, что "позиция России хорошо известна": Москва неоднократно опровергала фейки о наёмниках в Ливии.
Так дипломат прокомментировал доклад Министерства обороны США о том, что Объединённые Арабские Эмираты якобы финансируют деятельность ЧВК "Вагнер" в Ливии.
Мы уже неоднократно давали разъяснения в связи с различными докладами, сообщениями о действиях РФ в связи с ливийским кризисом. Наша позиция хорошо известна, - пояснил глава МИД России по итогам встречи со своим коллегой из ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.
Отметим, что западные СМИ и чиновники неоднократно заявляли о присутствии "Вагнера" в Ливии. При этом ни разу не было обнародовано никаких доказательств ни самого присутствия наёмников в ближневосточной стране, ни их связей с Россией.
В Ливии уже много лет продолжается противостояние двух политических сил - признанного Западом Правительства национального согласия, которое заседает в Триполи, и Ливийской национальной армии под предводительством маршала Халифы Хафтара. Последний отказывается признавать легитимность ПНС, которое было назначено после свержения Муаммара Каддафи, и пытается отбить у Триполи занятые Правительством национального согласия земли.
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