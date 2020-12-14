"Наша позиция хорошо известна": Лавров отреагировал на новые слухи о ЧВК "Вагнер" в Ливии

Так дипломат прокомментировал доклад Министерства обороны США о том, что Объединённые Арабские Эмираты якобы финансируют деятельность ЧВК "Вагнер" в Ливии.

Мы уже неоднократно давали разъяснения в связи с различными докладами, сообщениями о действиях РФ в связи с ливийским кризисом. Наша позиция хорошо известна, - пояснил глава МИД России по итогам встречи со своим коллегой из ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Отметим, что западные СМИ и чиновники неоднократно заявляли о присутствии "Вагнера" в Ливии. При этом ни разу не было обнародовано никаких доказательств ни самого присутствия наёмников в ближневосточной стране, ни их связей с Россией.

В Ливии уже много лет продолжается противостояние двух политических сил - признанного Западом Правительства национального согласия, которое заседает в Триполи, и Ливийской национальной армии под предводительством маршала Халифы Хафтара. Последний отказывается признавать легитимность ПНС, которое было назначено после свержения Муаммара Каддафи, и пытается отбить у Триполи занятые Правительством национального согласия земли.