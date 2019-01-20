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"Наша политика постоянна": Нетаньяху объяснил цель удара ВВС Израиля по Сирии

20 января 2019, 20:54  •  62 • Политика
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прокомментировал недавнюю атаку ВВС Израиля по целям в Сирии. Он заявил, что политика его государства в отношении соседствующей с ним арабской республики остается неизменной. "Наша политика постоянна: противодействовать закреплению Ирана в Сирии и наносить вред любому, кто попытается нанести вред нам", - написал глава израильского правительства в Twitter.
Напомним, что ранее в это воскресенье комплексы ПВО Сирии отразили атаку израильских истребителей F-16 на международный аэропорт Дювали.
Данный объект гражданской инфраструктуры расположен на юго-востоке столицы Сирийской Арабской Республики (САР) Дамаска.
Всего, по данным Национального центра управления обороной России, над аэропортом было сбито семь израильских ракет. Все они были поражены имеющимися в распоряжении Сирии комплексами "Панцирь" и "Бук".
Об атаке израильской авиации на Дамаск также сообщили сирийские СМИ. По утверждению информагентства SANA, благодаря бдительности военных, работающих на комплексах противовоздушной обороны, израильским самолетам не удалось поразить ни одну из избранных ими целей.
Отметим также, что свое сообщение Нетаньяху написал из-за рубежа. Сейчас израильский премьер находится с государственным визитом в Чаде.
"Наша политика постоянна: противодействовать закреплению Ирана в Сирии и наносить вред любому, кто попытается нанести вред нам", - озвучил позицию своего государства Нетаньяху.

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