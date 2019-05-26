"Наша перемога": Климкин взялся оценивать ответ МИД РФ на решение Международного трибунала ООН

Напомним, что сегодня Международный трибунал по морскому праву решил, что Россия должна освободить украинских моряков. При этом в том же трибунале не решились оспаривать право уголовного преследования для нарушителей госграницы.

При этом глава Международного трибунала по морскому праву Пак Чжин Хён выдвинул России требование освободить как украинских моряков, арестованных после их провокации в Керченском проливе, так и украинские военные суда. По его же заявлению, решение является окончательными и должно быть выполнено незамедлительно.

В ответ в МИД России напомнили, что арбитраж не обладает юрисдикцией для рассмотрения этого вопроса. Об этом Москва заявляла и ранее, однако в трибунале предпочли проигнорировать позицию второй стороны.

Тем временем министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter взялся комментировать российскую позицию. Он назвал заявление МИДа РФ "вялым и беззубым", а затем, как обычно, бодро отрапортовал – мол, одержана очередная "перемога". В завершение он опубликовал фотографию обнимающихся дипломатов, подписав ее как "дипломатическое счастье".

Тем временем не остались в стороне и представители США. Представитель Госдепа по Украине Курт Волкер выразил поддержку решению Международного трибунала ООН также в своем Twitter. При этом он написал, мол, Россия должна непременно исполнить решение по делу украинских моряков. Впрочем, читатели тут же напомнили ему о российской позиции.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в беседе с RT отметил: "Не вижу смысла разговаривать с теми, кто нас не слышит". Он пояснил - если судьи Международного трибунала не стали поддерживать ничего, кроме обвинений в адрес России, то и решение по делу не должно стоить ни гроша. Говорить о чем-то можно в случае, если Украина признает факт провокации и извиняется.

"Мы держава, а не чья-то марионетка. И на окрики ни из Гааги, ни из Стокгольма, ни из Вашингтона мы реагировать не собираемся. У нас есть чёткая позиция, и мы её разъяснили", — заявил он. По словам депутата, складывается впечатление, что "Киев сознательно не хочет вернуть моряков на родину".

"Они жертвы чужих политических игр. Сначала Порошенко, а теперь Зеленского. И вместо того, чтобы выбрать прямой путь и сделать первый шаг, Украина выбирает окольный, которому конца и края не видно. А значит, сегодня Киеву эти моряки не нужны. Вместо них нужны бумаги из международного трибунала, заявления западных политиков, какие-то новые санкции против России — всё это нужно, кроме своих людей", - сказал Бальбек.