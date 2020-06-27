"Наша общая Победа": Путин снова позвал Макрона в Россию в личной беседе

Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры, которые проходили по видеосвязи. Беседа президентов транслировалась в прямом эфире.

Главы государств коснулись темы развития двусторонних отношений между Москвой и Парижем и вопросов в рамках разрешения конфликтов в Донбассе, в Ливии и Сирии.

Кроме того, российский лидер вспомнил о вкладе французской стороны в разгром фашизма в связи с недавним празднованием 75-й годовщины Победы.

Это наша общая Победа. Мы в России никогда не забудем тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на Восточном фронте, вместе с советскими воинами, - подчеркнул Путин.

Он также предложил Макрону приехать в Россию с полноценным визитом. Президент Франции принял приглашение, заметив, что очень хотел посетить Парад Победы на Красной площади 24 июня, но был вынужден отказаться от поездки из-за обстановки с коронавирусной инфекцией.