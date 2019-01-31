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"Наша нынешняя стратегия — опасна": Демократы хотят запретить США применять ядерное оружие первыми
31 января 2019, 06:24 • 93 • Политика
Представители Демократической партии в Конгрессе США внесли на рассмотрение своих коллег законодателей законопроект, призванный запретить американским вооруженным силам применять ядерное оружие первыми. "Наша нынешняя ядерная стратегия не просто устарела — сейчас она опасна", — говорится в заявлении автором законодательной новеллы.
Отметим, что проект нового закона подготовили для рассмотрения конгрессменов двое законодателей-демократа: сенатор Элизабет Уоррен и член Палаты представителей Адам Смит. Смит является главой комитета нижней палаты Конгресса по вооруженным делам.
Если новый законопроект будет принят, и ВС США потеряют возможность применения ядерного оружия первыми, то это лишь укрепит позиции страны на международной арене, считают законодатели. Таким образом США будут способны показать, что сдерживание возможного агрессора — единственное для чего им нужны их собственные ядерные ракеты и боеголовки.
Перевод цитаты приводится по сообщению RT.
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