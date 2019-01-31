"Наша нынешняя стратегия — опасна": Демократы хотят запретить США применять ядерное оружие первыми

Представители Демократической партии в Конгрессе США внесли на рассмотрение своих коллег законодателей законопроект, призванный запретить американским вооруженным силам применять ядерное оружие первыми. "Наша нынешняя ядерная стратегия не просто устарела — сейчас она опасна", — говорится в заявлении автором законодательной новеллы.

Отметим, что проект нового закона подготовили для рассмотрения конгрессменов двое законодателей-демократа: сенатор Элизабет Уоррен и член Палаты представителей Адам Смит. Смит является главой комитета нижней палаты Конгресса по вооруженным делам.

Если новый законопроект будет принят, и ВС США потеряют возможность применения ядерного оружия первыми, то это лишь укрепит позиции страны на международной арене, считают законодатели. Таким образом США будут способны показать, что сдерживание возможного агрессора — единственное для чего им нужны их собственные ядерные ракеты и боеголовки.

"Наша нынешняя ядерная стратегия не просто устарела — сейчас она опасна. Ясно заявив, что сдерживание — это единственная цель нашего арсенала, законопроект снизит шансы на просчёты в ядерной сфере, а также поможет сохранить моральное и дипломатическое лидерство США в мире", — говорится в заявление демократов.

Перевод цитаты приводится по сообщению RT.