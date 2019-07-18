"Наша Кейт Миддлтон": Королева Испании пришла на приём в платье из самого обычного магазина

Стало известно о том, что королева Испании Летисия вышла в свет в демократичном платье из сетевого магазина. Тем самым она дала понять, что можно отлично выглядеть даже в вещах из массмаркета.

Как пишет Daily Mail, королева принимала во дворце членов международного конгресса Международной ассоциации медийных и коммуникационных исследований. Также издание отмечает, что местные СМИ нередко называют Летисию "нашей Кейт Миддлтон" или "испанским ответом герцогине Сассекской", имея в виду её привычку сочетать haute couture с вещами массмаркета.

Впрочем, журналисты подчёркивают, что в профессиональной деятельности Летисия ближе к Меган Маркл, поскольку её успешная карьера стала таковой ещё до того, как она вошла в королевскую семью.