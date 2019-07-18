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"Наша Кейт Миддлтон": Королева Испании пришла на приём в платье из самого обычного магазина

18 июля 2019, 18:24  •  26 • В мире
Королева Испании Летисия выбрала демократичное платье для участия в приёме во дворце Сарсуэла в Мадриде, сообщает Daily Mail. "Наша Кейт Миддлтон", - пишут о ней некоторые испанские СМИ.
Стало известно о том, что королева Испании Летисия вышла в свет в демократичном платье из сетевого магазина. Тем самым она дала понять, что можно отлично выглядеть даже в вещах из массмаркета.
Как пишет Daily Mail, королева принимала во дворце членов международного конгресса Международной ассоциации медийных и коммуникационных исследований. Также издание отмечает, что местные СМИ нередко называют Летисию "нашей Кейт Миддлтон" или "испанским ответом герцогине Сассекской", имея в виду её привычку сочетать haute couture с вещами массмаркета.
Впрочем, журналисты подчёркивают, что в профессиональной деятельности Летисия ближе к Меган Маркл, поскольку её успешная карьера стала таковой ещё до того, как она вошла в королевскую семью.

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