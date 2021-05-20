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"Наша гордость и сокровище": Зеленский не смог отличить вышиванку от косоворотки
20 мая 2021, 22:45 • 74 • Украина
Зеленский поздравил украинцев с Днём вышиванки в русской косоворотке. "Наша гордость, наш символ и сокровище", - написал он соцсети под фото в национальной русской рубахе.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днём вышиванки, но сделал это в русской косоворотке. Фотография и поздравления были опубликованы на странице украинского лидера в Instagram.
Праздник День вышиванки был создан властями Украины после госпереворота 2014 года для дополнительной "украинизации" населения и отделения от русского народа. Однако похоже, что даже сами "украинизаторы" не видят отличий между национальными костюмами русских и украинцев.
Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днём вышиванки! - написал Зеленский в Instagram под фотографией в русской косоворотке.
В комментариях националисты негодуют по поводу того, что президент их страны не может отличить рубахи друг от друга.
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