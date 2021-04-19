Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лако...
Главная / Политика

"Наша экономика зависит всего от трёх структур": Вскрылись рыночные манипуляции против России

19 апреля 2021, 17:40  •  150 • Политика
Вскрылись рыночные манипуляции против России. На них указал Никита Комаров: "Наша экономика зависит всего от трёх структур". Речь о транснациональных кредитно-рейтинговых агентствах, которые способны уничтожать отдельные предприятия и обрушивать экономики целых государств.
Говоря об экономической безопасности и устойчивости экономики, часто упускают один важный момент - систему кредитных рейтингов, заметил ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".
Государствам и отдельным предприятиям присваиваются собственные баллы, от которых зависит движение инвестиций, а значит, и финансовая устойчивость компаний и целых стран.
Высокая оценка обеспечивает устремление капитала на внутренний рынок, скупку гособлигаций и приток валюты, что укрепляет рубль. Низкие баллы, соответственно, дают обратный эффект.
В настоящее время в мире установился диктат трёх транснациональных кредитно-рейтинговых агентств - Fitch, Moody`s и S&P. То есть обычные с виду организации могут обрушивать экономики целых государств.
Они не делают это слишком явно, однако завысить или занизить рейтинг отдельных стран и корпораций им ничего не стоит. В немилость Fitch, например, несправедливо попала компания "РЖД".
Ведущий "Первого русского" не исключил, что глобалисты боятся, что при выставлении объективной оценки ценные бумаги структуры начнут массово скупать иностранцы, и Россия построит необходимую железнодорожную инфраструктуру на деньги транснационального капитала.
Это открытая манипуляция рынком… Получается так, что наша экономика напрямую зависит от решений этих трёх транснациональных структур, - констатировал Комаров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



150
Источник
Похожие новости
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного калибра"
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
19 апреля 2021, 14:00
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "Если бы румынских… "
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутри ФБК*
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько пр...
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного...
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
19 апреля 2021, 14:00
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "Если ...
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 апреля 2021, 14:20
Эмиграция или тюрьма: разрушителей России поставили перед жёстким выбором
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра Шойгу
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
13 апреля 2021, 02:10
Самый мощный корабль России отправили "на покой". Американцы нашли косвенную причину
17 апреля 2021, 07:00
Украиной управляет изгой и политический клоун
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.