"Наша экономика зависит всего от трёх структур": Вскрылись рыночные манипуляции против России

Вскрылись рыночные манипуляции против России. На них указал Никита Комаров: "Наша экономика зависит всего от трёх структур". Речь о транснациональных кредитно-рейтинговых агентствах, которые способны уничтожать отдельные предприятия и обрушивать экономики целых государств.

Говоря об экономической безопасности и устойчивости экономики, часто упускают один важный момент - систему кредитных рейтингов, заметил ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".

Государствам и отдельным предприятиям присваиваются собственные баллы, от которых зависит движение инвестиций, а значит, и финансовая устойчивость компаний и целых стран.

Высокая оценка обеспечивает устремление капитала на внутренний рынок, скупку гособлигаций и приток валюты, что укрепляет рубль. Низкие баллы, соответственно, дают обратный эффект.

В настоящее время в мире установился диктат трёх транснациональных кредитно-рейтинговых агентств - Fitch, Moody`s и S&P. То есть обычные с виду организации могут обрушивать экономики целых государств.

Они не делают это слишком явно, однако завысить или занизить рейтинг отдельных стран и корпораций им ничего не стоит. В немилость Fitch, например, несправедливо попала компания "РЖД".

Ведущий "Первого русского" не исключил, что глобалисты боятся, что при выставлении объективной оценки ценные бумаги структуры начнут массово скупать иностранцы, и Россия построит необходимую железнодорожную инфраструктуру на деньги транснационального капитала.