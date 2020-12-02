"Наша армия вновь доказывает делом": Военные возвели 4 медцентра для борьбы с COVID - Путин

Президент России Владимир Путин сообщил об открытии ещё 4 многофункциональных медцентров для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19. Центры были построены силами Министерства обороны.

"Наша армия вновь делом доказывает, что в трудную минуту готова незамедлительно прийти на помощь", - сказал глава государства в ходе видеоконференции.

Он отметил, что все объекты сделаны основательно, с высоким качеством и по графику. Глава государства подчеркнул, что стройка шла практически безостановочно.

Речь идёт о двух многофункциональных медцентрах в Астраханской области, один из которых был возведён в Астрахани, а другой в Нариманове. Ещё один медцентр был построен в Североморске, и один в Пскове.