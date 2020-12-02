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"Наша армия вновь доказывает делом": Военные возвели 4 медцентра для борьбы с COVID - Путин
02 декабря 2020, 20:40 • 78 • Политика
В Минобороны заявили о возведении ещё четырёх медцентров военными для борьбы с пандемией COVID-19. "Наша армия вновь делом доказывает, что в трудную минуту готова незамедлительно прийти на помощь", - прокомментировал Путин.
Президент России Владимир Путин сообщил об открытии ещё 4 многофункциональных медцентров для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19. Центры были построены силами Министерства обороны.
Он отметил, что все объекты сделаны основательно, с высоким качеством и по графику. Глава государства подчеркнул, что стройка шла практически безостановочно.
Речь идёт о двух многофункциональных медцентрах в Астраханской области, один из которых был возведён в Астрахани, а другой в Нариманове. Ещё один медцентр был построен в Североморске, и один в Пскове.
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