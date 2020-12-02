Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в страто...
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Главная / Политика

"Наша армия вновь доказывает делом": Военные возвели 4 медцентра для борьбы с COVID - Путин

02 декабря 2020, 20:40  •  78 • Политика
В Минобороны заявили о возведении ещё четырёх медцентров военными для борьбы с пандемией COVID-19. "Наша армия вновь делом доказывает, что в трудную минуту готова незамедлительно прийти на помощь", - прокомментировал Путин.
Президент России Владимир Путин сообщил об открытии ещё 4 многофункциональных медцентров для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19. Центры были построены силами Министерства обороны.
"Наша армия вновь делом доказывает, что в трудную минуту готова незамедлительно прийти на помощь", - сказал глава государства в ходе видеоконференции.
Он отметил, что все объекты сделаны основательно, с высоким качеством и по графику. Глава государства подчеркнул, что стройка шла практически безостановочно.
Речь идёт о двух многофункциональных медцентрах в Астраханской области, один из которых был возведён в Астрахани, а другой в Нариманове. Ещё один медцентр был построен в Североморске, и один в Пскове.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
02 декабря 2020, 15:10
Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появления С-300 на Курилах
02 декабря 2020, 08:45
"Уничтожим вместе с детьми и собаками": Украинские националисты переняли методы ИГИЛ*
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
02 декабря 2020, 15:10
Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "красный от крови" Днестр
26 ноября 2020, 18:00
По 50 тысяч за "голову": На раскопавших могилы советских солдат объявили "охоту"
27 ноября 2020, 23:20
Карабахский сценарий: Украина нанесла первые удары турецкими беспилотниками
29 ноября 2020, 18:25
Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по примеру BLM
26 ноября 2020, 00:35
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков": "Очнулся я уже на базе..."
26 ноября 2020, 18:55
"Победим Россию, загнав за Урал!" Опять «Зрада!»
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.