Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских вы...
Главная / Политика

"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении

10 ноября 2020, 01:25  •  73 • Политика
Баку признал, что сбил российский вертолёт на территории Армении. "Наш вертолёт сбили специально. В случайность не верю. Они хотят вселить страх", - считает Роман Голованов.
МИД Азербайджана объявил, что случайно сбил российский вертолёт Ми-24 в Армении. Однако журналист Роман Голованов уверен, что это была спланированная акция, имевшая конкретную цель.
"Наш вертолёт сбили специально. В случайность не верю. Они хотят вселить страх", - написал Голованов в своём Telegram-канале.
Также в Сети обратили внимание на то, что на фоне инцидента с вертолётом глава Азербайджана Ильхам Алиев нашёл время, чтобы поздравить Джо Байдена с победой на выборах в США, хотя официальные итоги ещё не объявлены и, возможно, будут судебные тяжбы о пересчёте голосов. Весьма показательный момент.
Кроме того, многих покоробило, как именно в Баку признали вину. Вначале азербайджанский МИД перечислил, как русский вертолёт мастерски мимикрировал под армянский, пролетая над Арменией, едва ли не угрожая всей Нахичевани, а потому был сбит. И лишь после этого идёт "признаём вину, заплатим компенсации".
"Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолёт Ми-24. Об этом сообщает МИД страны.
"Проще говоря, Азербайджан наглядно указал нам наше место в региональной политике Закавказья, да и в целом как страны", - пишет Telegram-канал Daily War.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
09 ноября 2020, 23:35
Трамп признал свое поражение на выборах - СМИ
09 ноября 2020, 23:35
Россию призвали отомстить за сбитый Азербайджаном вертолет
09 ноября 2020, 23:35
Эспер не зря готовил заявление: Трамп сменил главу Пентагона
09 ноября 2020, 23:35
"Цену дадим хорошую - рубль, может, даже пять": Соловьёв предложил купить Одессу, как купили Киев
09 ноября 2020, 23:35
Четыре министра и один вице-премьер: Мишустин расставил людей на ключевые посты
09 ноября 2020, 23:35
Замы доросли до министров: Кто есть кто в списке Мишустина
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2020, 23:35
Эспер не зря готовил заявление: Трамп сменил главу Пентагона
09 ноября 2020, 23:35
"Цену дадим хорошую - рубль, может, даже пять": Соловьёв предложил купить О...
09 ноября 2020, 23:35
Четыре министра и один вице-премьер: Мишустин расставил людей на ключевые посты
09 ноября 2020, 23:35
Замы доросли до министров: Кто есть кто в списке Мишустина
10 ноября 2020, 01:25
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение росс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
05 ноября 2020, 09:25
Путин согласился: Россия поддержит Белоруссию по-новому
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс
05 ноября 2020, 13:05
Страны Кавказа призвали объединиться в Большую Россию
05 ноября 2020, 01:10
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
06 ноября 2020, 00:15
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
04 ноября 2020, 05:00
Американцы ждали военную тайну о Трампе, а получили разоблачение Клинтон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.