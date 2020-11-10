"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении

МИД Азербайджана объявил, что случайно сбил российский вертолёт Ми-24 в Армении. Однако журналист Роман Голованов уверен, что это была спланированная акция, имевшая конкретную цель.

"Наш вертолёт сбили специально. В случайность не верю. Они хотят вселить страх", - написал Голованов в своём Telegram-канале.

Также в Сети обратили внимание на то, что на фоне инцидента с вертолётом глава Азербайджана Ильхам Алиев нашёл время, чтобы поздравить Джо Байдена с победой на выборах в США, хотя официальные итоги ещё не объявлены и, возможно, будут судебные тяжбы о пересчёте голосов. Весьма показательный момент.

Кроме того, многих покоробило, как именно в Баку признали вину. Вначале азербайджанский МИД перечислил, как русский вертолёт мастерски мимикрировал под армянский, пролетая над Арменией, едва ли не угрожая всей Нахичевани, а потому был сбит. И лишь после этого идёт "признаём вину, заплатим компенсации".

"Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолёт Ми-24. Об этом сообщает МИД страны.