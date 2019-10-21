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"Наш убит, еще один ранен": Турция терпит потери от курдов
21 октября 2019, 03:39 • 55 • В мире
В Турции заявили о гибели своего военнослужащего в ходе операции на севере Сирии "Источник мира".
В Анкаре сообщили, что в боестолкновении с курдами один из турецких военных погиб. Кроме того, как говорится в коммюнике министерства национальной обороны, один из армейцев получил ранения.
Детали боя не приводятся. Сообщается, что турецкие солдаты были атакованы представителями Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны". По военным открыли огонь из противотанкового и стрелкового вооружения, передает ТАСС.
Напомним, ранее американская и турецкая стороны пришли к соглашению, по которому курдам позволят отступить с занимаемых ими позиций на севере САР.
17 октября было объявлено о введении 120-часовой приостановки турецкой кампании "Источник мира".
Сообщалось, что демаркационная линия, за которую выведут курдские формирования, будет проходить примерно в 30 километрах к югу от границы Сирии с Турцией.
Вашингтон получил гарантии от курдов об их организованном отходе от границы с Турцией.
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