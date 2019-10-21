"Наш убит, еще один ранен": Турция терпит потери от курдов

В Анкаре сообщили, что в боестолкновении с курдами один из турецких военных погиб. Кроме того, как говорится в коммюнике министерства национальной обороны, один из армейцев получил ранения.

Детали боя не приводятся. Сообщается, что турецкие солдаты были атакованы представителями Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны". По военным открыли огонь из противотанкового и стрелкового вооружения, передает ТАСС.

Напомним, ранее американская и турецкая стороны пришли к соглашению, по которому курдам позволят отступить с занимаемых ими позиций на севере САР.

17 октября было объявлено о введении 120-часовой приостановки турецкой кампании "Источник мира".

Сообщалось, что демаркационная линия, за которую выведут курдские формирования, будет проходить примерно в 30 километрах к югу от границы Сирии с Турцией.

Вашингтон получил гарантии от курдов об их организованном отходе от границы с Турцией.