"Наш русский либерал - прежде всего лакей": Лицемерие сторонников Навального "объяснил" Достоевский

Интернет-пользователи уличили сторонников блогера Алексея Навального в лицемерии. Они заметили, как сотрудники ФБК прокомментировали обращение королевы Великобритании Елизаветы II к нации на фоне тяжёлой ситуации с коронавирусом.

Крутое обращение. Просто сравните эти четыре минуты и четыре минуты от Путина в четверг, - написал в Twitter Леонид Волков.

Ему на своей странице в сети микроблогов вторила и юрист ФБК Любовь Соболь.

Тем не менее интернет-пользователи не оценили раболепной ориентированности оппозиционеров на всё западное. Один из них, например, прокомментировал реакцию сторонников Навального цитатой русского классика Фёдора Достоевского.

Наш русский либерал - прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому сапоги вычистить, - написал Twitter-канал "Портфель Министра".

Фото: скриншот Twitter/Портфель Министра

Напомним, Елизавета II в своём послании поблагодарила подданных за соблюдение самоизоляции, несмотря на хорошую погоду на улице, и сказала спасибо врачам за их работу.