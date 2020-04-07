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"Наш русский либерал - прежде всего лакей": Лицемерие сторонников Навального "объяснил" Достоевский
07 апреля 2020, 01:35 • 69 • Политика
Лицемерие сторонников блогера Алексея Навального по поводу обращения Елизаветы II к нации объяснили цитатой великого классика Фёдора Достоевского. "Наш русский либерал - прежде всего лакей", написал один из Twitter-каналов.
Интернет-пользователи уличили сторонников блогера Алексея Навального в лицемерии. Они заметили, как сотрудники ФБК прокомментировали обращение королевы Великобритании Елизаветы II к нации на фоне тяжёлой ситуации с коронавирусом.
Ему на своей странице в сети микроблогов вторила и юрист ФБК Любовь Соболь.
Тем не менее интернет-пользователи не оценили раболепной ориентированности оппозиционеров на всё западное. Один из них, например, прокомментировал реакцию сторонников Навального цитатой русского классика Фёдора Достоевского.
Фото: скриншот Twitter/Портфель Министра
Напомним, Елизавета II в своём послании поблагодарила подданных за соблюдение самоизоляции, несмотря на хорошую погоду на улице, и сказала спасибо врачам за их работу.
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