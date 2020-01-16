"Наш ответ на демонизацию России": Политолог рассказал, какие сложности может вызвать отказ от доллара

Российские власти хотят избавиться от долларовой зависимости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индийскому изданию Times of India. Это происходит из-за санкционного давления США. Сергей Лавров рассказал, что уже делается в этом направлении. Страны будут стараться вести взаимные расчёты в национальных валютах, уходя от долларовой зависимости. А Россия уже договорилась с Китаем и Турцией о подобных расчётах. На саммите БРИКС стороны пришли к выводу, что нужно создать в центральных банках своих стран корреспондентские счета.

Политолог Александр Асафов считает, что это правильный путь развития. И достойный "ответ на демонизацию нашей страны". А постоянная привязка к одной валюте в многополярном мире - это странно.

"Дедолларизация - это и наш ответ на те информационные усилия США, которые постоянно предпринимаются против нашей страны, как, например, недавние обвинения во взломе сервера компании Burisma, в поддержке Россией самых страшных режимов в мире и прочую демонизацию нашей страны", - заявил эксперт порталу Nation News.

Однако Асафов предупредил и о сложностях, с которыми может столкнуться Россия на этом пути. Так, могут возникнуть проблемы в некоторых сферах торговли, например, в поставках углеводородов. Давление вряд ли снизится, но важно дать сигнал США. Это должно показать американцам, что санкции не будут работать безотказно и влиять на нас всегда.