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"Наш ответ на демонизацию России": Политолог рассказал, какие сложности может вызвать отказ от доллара

16 января 2020, 17:54  •  14 • В мире
Политолог Александр Асафов одобрил заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который призвал отказаться от доллара и производить расчёты с другими странами в национальных валютах. По словам Асафова, это правильный курс и "наш ответ на демонизацию России", - заявил он порталу Nation News. Но у этого решения есть и подводные камни: это может вызвать сложности в некоторых сферах торговли, а давление на нашу страну вряд ли уменьшится.
Российские власти хотят избавиться от долларовой зависимости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индийскому изданию Times of India. Это происходит из-за санкционного давления США. Сергей Лавров рассказал, что уже делается в этом направлении. Страны будут стараться вести взаимные расчёты в национальных валютах, уходя от долларовой зависимости. А Россия уже договорилась с Китаем и Турцией о подобных расчётах. На саммите БРИКС стороны пришли к выводу, что нужно создать в центральных банках своих стран корреспондентские счета.
Политолог Александр Асафов считает, что это правильный путь развития. И достойный "ответ на демонизацию нашей страны". А постоянная привязка к одной валюте в многополярном мире - это странно.
"Дедолларизация - это и наш ответ на те информационные усилия США, которые постоянно предпринимаются против нашей страны, как, например, недавние обвинения во взломе сервера компании Burisma, в поддержке Россией самых страшных режимов в мире и прочую демонизацию нашей страны", - заявил эксперт порталу Nation News.
Однако Асафов предупредил и о сложностях, с которыми может столкнуться Россия на этом пути. Так, могут возникнуть проблемы в некоторых сферах торговли, например, в поставках углеводородов. Давление вряд ли снизится, но важно дать сигнал США. Это должно показать американцам, что санкции не будут работать безотказно и влиять на нас всегда.

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