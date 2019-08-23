"Наш человек": Журналистка одним вежливым вопросом заставила сбежать Навального

Журналистка Юлия Витязева обратила внимание на показательный эпизод, имевший место на брифинге Алексея Навального.

Оппозиционер перед камерами произнёс речь по поводу несправедливых, с его точки зрения, обвинений, выдвинутых против фигурантов дела о массовых беспорядках во время несанкционированных митингов в Москве.

"Я переживаю за этих людей, я чувствую свою ответственность. Это абсолютно невиновные люди, которые схвачены просто так, чтобы их удерживали как заложников", - заверил Навальный.

"Но вы же их призывали выходить на несанкционированные акции? Вы же знали, что нарушаете закон?" - очень вежливо спросила одна из журналисток.

После этого Навальный вспомнил, что ему надо домой, и сбежал с брифинга.

"Тот случай, когда одна журналистка может испортить всю красоту момента и сбить весь пафос. Молодец, девочка! Наш человек", - пишет об этом Витязева в твиттере.

Фото: твиттер/Юлия Витязева