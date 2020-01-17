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"Население от этого просто трясёт": Эксперт назвал Мединского "гибридным" министром
17 января 2020, 00:24 • 65 • Политика
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о замечаниях депутатов по работе четырёх министерств, высказанных на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. По мнению политэксперта Василия Колташова, одним из вызвавших замечания ведомств является Минкультуры, так как его глава Владимир Мединский является "гибридным". "Население от этого трясёт. Просто трясёт", - отметил эксперт.
Депутаты партий Госдумы высказали замечания о работе четырёх министерств на встречах с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. Что это могут быть за министерства, Царьграду рассказал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
По его мнению, одним из них может быть Министерство культуры, потому что глава этого ведомства Владимир Мединский является "гибридным". С одной стороны, он патриотический, но с другой стороны, у него в каждом заказанном патриотическом фильме есть чудовище-комиссар, который вредит честным бойцам. То есть в каждую бочку мёда он добавляет ложку дёгтя.
Напомним, что провальную работу Фонда кино, призванного спонсировать российские фильмы, признал даже сам глава Минкультуры. Он отметил, что чиновники со своей задачей не справляются.
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