"Население от этого просто трясёт": Эксперт назвал Мединского "гибридным" министром

Депутаты партий Госдумы высказали замечания о работе четырёх министерств на встречах с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. Что это могут быть за министерства, Царьграду рассказал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его мнению, одним из них может быть Министерство культуры, потому что глава этого ведомства Владимир Мединский является "гибридным". С одной стороны, он патриотический, но с другой стороны, у него в каждом заказанном патриотическом фильме есть чудовище-комиссар, который вредит честным бойцам. То есть в каждую бочку мёда он добавляет ложку дёгтя.

"Население от этого трясёт. Просто трясёт. От каждой картины. Или от сцен, когда красные командиры во время Великой Отечественной войны, вместо того чтобы Москву защищать, друг другу морду бьют, чего не было и быть не могло. Поскольку, извините, это армия, там предполагается порядок. И вот эти моменты гибридности, когда везде…" - сказал Василий Колташов в интервью Царьграду.

Напомним, что провальную работу Фонда кино, призванного спонсировать российские фильмы, признал даже сам глава Минкультуры. Он отметил, что чиновники со своей задачей не справляются.