"Население обнищает и не выживет": Депутат Рады - о том, чем для украинцев может обернуться дефолт

Дефолт спровоцирует резкий скачок курса доллара. По словам парламентария, страдать будут в первую очередь простые жители страны, которых ждет "полное обнищание".

"После дефолта придется подниматься с нуля. Но кто выживет с нуля?" - задался вопросом Рабинович в эфире телеканала "112.UA".

В то же время, отметил депутат, МВФ является финансовым доктором. По этой причине он не может выступать в качестве партнера Украины.

"Этот финансовый доктор лечит нас четыре с половиной года. <…> Мы полностью убили экономику, находимся в безнадежной долговой яме, а значит, доктор - шарлатан", - оценил Рабинович сотрудничество с МВФ.

Экономические показатели Украины на сегодняшний день просто катастрофичны. Металлургическая промышленность сократила поставки на 7,5%, а химическая - на 18%. По словам Рабиновича, в украинской экономике сегодня нет отраслей, способных "вытолкнуть ее вперед".

Напомним, вернувшийся на Украину из "вынужденного изгнания" олигарх Игорь Коломойский решил не изменять своим привычным методам "ведения бизнеса" и сходу дал "дельный совет" новому президенту Зеленскому, а именно - "кинуть" МВФ.

По мнению Коломойского, которое он озвучил в интервью изданию Financial Times, выплачивать долги фонду вовсе не обязательно. Надо поступить "как в Греции": объявить дефолт и на этом "закрыть" вопрос кредита. "Это пример для Украины", - заявил Коломойский.

Олигарх уверен в том, что "гражданам Украины" надо отдохнуть от реформ, "навязанных МВФ", мол, именно поэтому они и проголосовали за Зеленского. И в том случае, если новый президент продолжит слушать советы Запада, "он кончит так же, как Порошенко".