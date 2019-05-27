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"Население обнищает и не выживет": Депутат Рады - о том, чем для украинцев может обернуться дефолт
27 мая 2019, 08:39 • 164 • В мире
Если Киев объявит дефолт, то Украине придется совсем плохо, считает депутат Вадим Рабинович. "Население полностью обнищает и не выживет", - заявил он.
Дефолт спровоцирует резкий скачок курса доллара. По словам парламентария, страдать будут в первую очередь простые жители страны, которых ждет "полное обнищание".
В то же время, отметил депутат, МВФ является финансовым доктором. По этой причине он не может выступать в качестве партнера Украины.
Экономические показатели Украины на сегодняшний день просто катастрофичны. Металлургическая промышленность сократила поставки на 7,5%, а химическая - на 18%. По словам Рабиновича, в украинской экономике сегодня нет отраслей, способных "вытолкнуть ее вперед".
Напомним, вернувшийся на Украину из "вынужденного изгнания" олигарх Игорь Коломойский решил не изменять своим привычным методам "ведения бизнеса" и сходу дал "дельный совет" новому президенту Зеленскому, а именно - "кинуть" МВФ.
По мнению Коломойского, которое он озвучил в интервью изданию Financial Times, выплачивать долги фонду вовсе не обязательно. Надо поступить "как в Греции": объявить дефолт и на этом "закрыть" вопрос кредита. "Это пример для Украины", - заявил Коломойский.
Олигарх уверен в том, что "гражданам Украины" надо отдохнуть от реформ, "навязанных МВФ", мол, именно поэтому они и проголосовали за Зеленского. И в том случае, если новый президент продолжит слушать советы Запада, "он кончит так же, как Порошенко".
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