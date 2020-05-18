"Насчёт "devastation": Пушков осадил CNN "несравнимостью" России

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя выпад телеканала CNN в адрес России, отметил, что "насчёт "devastation" (опустошение, разрушение) они там в CNN спутали - это относится к Нью-Йорку".

"А по России в целом уровень заболеваемости, хотя мы по числу случаев и идём за Штатами, всё же во много раз ниже (даже с учётом разницы в численности населения)", - отметил он в своём Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что насчёт смертности, "как ни считай, мы вообще несравнимы".

По его словам, американским СМИ очень хочется успокоить себя и своих зрителей или читателей - "мол, у этих русских дела не лучше, а то и хуже, чем в США".

"Не старайтесь, ребята: у вас все гораздо хуже", - отметил сенатор и добавил, что "это известно всему миру. Исказить картину не удастся".

Фото: Скриншот Telegram/Алексей Пушков

Ранее журналистка Маргарита Симоньян поделилась на своей странице в Twitter статьёй из CNN, в которой рассказывается об "ужасах" на фоне COVID-19 в российской столице.

Публикация вышла под заголовком "Коронавирус уничтожил Москву". В ней рассказывается о "тяжелейшем ударе", который нанесла инфекция по городу и его жителям.

Для большего воздействия на публику, судя по всему, статью сопроводили фото с похорон. На снимке мужчина в защитном костюме тянет гроб.

Главный редактор RT намекнула, что американской прессе стоило бы сосредоточиться на ситуации с COVID-19 в своей стране, вместо того чтобы спекулировать на обстановке в России.