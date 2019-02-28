Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американские конгрессмены предложили постоянно "жалобить" Россию Немцо...
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание ...
Как Пентагон увеличивает госдолг США (Уставший Оптимист)
Киев не смог продать захваченный корабль "Норд" и нашел ему "науч...
Главная / Политика

"NASA будет изучать их инопланетное мышление": Коротченко назвал троллингом планы США привлечь Украину к лунной программе

28 февраля 2019, 13:39  •  140 • Политика
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко задумался, чем являются планы США привлечь Украину к лунной программе - шуткой или троллингом. "NASA будет изучать их инопланетное мышление", - выдвигают предположения пользователи твиттера.
После того, как украинский "Южмаш" с неработающими туалетами взялся за разработку космических технологий, в NASA пообещали подумать над привлечением Украины к американской лунной программе.
"Это шутка такая или троллинг?" - спросил в твиттере главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Пользователи соцсети сошлись во мнении о том, что наилучшим вариантом такого сотрудничества стала бы отправка на Луну нынешнего политического руководства Украины — причем с билетом в один конец.
Также участники обсуждения предположили, что американцы намерены отрабатывать на украинских "партнерах" сомнительные технологии. Еще по одной версии, "NASA будет изучать их инопланетное мышление".
Это шутка такая или троллинг? NASA заинтересовалось возможностью привлечь Украину к исследованию Луныhttps://t.co/DxiJt6adur pic.twitter.com/BI4rV8H2Gn
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 28 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



140
Источник
Похожие новости
27 февраля 2019, 18:09
США хотят сделать Договор по открытому небу своей монополией – Шойгу
28 февраля 2019, 13:39
"Я официально Тот, Кого Нельзя Называть": после выходки Порошенко в Запорожье блогер Шарий записал себя в главные злодеи
27 февраля 2019, 21:24
День, когда русские Силы специальных операций изменили мир
Загрузка...
28 февраля 2019, 00:39
Защита суверенитета и оборонительный характер: Путин объяснил курс России на укрепление армии и флота
28 февраля 2019, 10:24
Американские конгрессмены предложили постоянно "жалобить" Россию Немцовым: "Во время любых контактов с правительством"
28 февраля 2019, 13:39
"В США эти факты стерли из учебников истории": Филиппинские блогеры напомнили Вашингтону о чудовищных "человеческих зоопарках"
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
28 февраля 2019, 00:39
От шантажа к мольбе: Белоруссия запросила у России новый кредит, чтобы погасить долг ...
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко -...
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование...
28 февраля 2019, 08:56
"Мне СТЫДНО за своего президента!" США никогда не оставят Украину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 21:54
Сенсация молдавских парламентских выборов
21 февраля 2019, 22:24
"Главный подхрюкиватель выдал себя": В Сети нашли видео с хрюкающим президентом
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
22 февраля 2019, 17:54
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
25 февраля 2019, 14:09
"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений о "корпоративах в Крыму"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.