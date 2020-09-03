"Нас всё устраивает, не лезьте": Медведев назвал отношения России и США деградировавшими

На Всероссийском патриотическом слёте "ОстроVа-2020" у Медведева спросили, кто более эффективно будет управлять Соединёнными Штатами, Джо Байден или Дональд Трамп. Зампредседателя Совбеза ответил, что знаком и с тем и с другим, и назвал обоих "по-своему интересными личностями". Однако выбирать всё же придётся американскому народу.

Медведев подчеркнул, что отношения с США России очень важны, но складываются они с трудом.

"Они в значительной степени деградировали по отношению к некоторым прежним периодам", - убеждён политик.

По его мнению, вины России в этом нет.

На встрече с участниками слёта зампредседателя Совбеза рассказал об одном из разговоров с Кондолизой Райс. Она тогда занимала должность советника американского президента по нацбезопасности, а Медведев в тот момент возглавлял администрацию президента. Возникла дискуссия на тему плюсов и минусов избирательных систем в России и США.

Райс критиковала, а когда услышала ответную критику, сразу свернула разговор, подчеркнув, что американцы считают свою избирательную систему хорошей.

"Американские партнёры, когда речь заходит об обсуждении недостатков их политической системы, уходят в глухую оборону, говорят: нас всё устраивает, не лезьте", - рассказал участникам "ОстроVов-2020" Дмитрий Медведев.