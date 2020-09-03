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"Нас всё устраивает, не лезьте": Медведев назвал отношения России и США деградировавшими
03 сентября 2020, 10:40 • 135 • Политика
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал деградировавшими отношения России и США. Он отметил, что разница видна по сравнению с некоторыми предыдущими периодами. "Нас всё устраивает, не лезьте", - считают американцы.
На Всероссийском патриотическом слёте "ОстроVа-2020" у Медведева спросили, кто более эффективно будет управлять Соединёнными Штатами, Джо Байден или Дональд Трамп. Зампредседателя Совбеза ответил, что знаком и с тем и с другим, и назвал обоих "по-своему интересными личностями". Однако выбирать всё же придётся американскому народу.
Медведев подчеркнул, что отношения с США России очень важны, но складываются они с трудом.
"Они в значительной степени деградировали по отношению к некоторым прежним периодам", - убеждён политик.
По его мнению, вины России в этом нет.
На встрече с участниками слёта зампредседателя Совбеза рассказал об одном из разговоров с Кондолизой Райс. Она тогда занимала должность советника американского президента по нацбезопасности, а Медведев в тот момент возглавлял администрацию президента. Возникла дискуссия на тему плюсов и минусов избирательных систем в России и США.
Райс критиковала, а когда услышала ответную критику, сразу свернула разговор, подчеркнув, что американцы считают свою избирательную систему хорошей.
"Американские партнёры, когда речь заходит об обсуждении недостатков их политической системы, уходят в глухую оборону, говорят: нас всё устраивает, не лезьте", - рассказал участникам "ОстроVов-2020" Дмитрий Медведев.
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