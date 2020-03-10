"Нас в очередной раз обокрали": крах на фоне нефтяных скачков Пронько обсудил с экспертами

Ожидаемо рынок открылся падением. Впрочем, другого расклада на фоне событий вчерашнего дня и в целом лихорадки после отказа от переговоров по сделке ОПЕК, никто и не ждал. С другой стороны, собеседники Юрия Пронько в спецвыпуске "Царьград. Главное" пришли к выводу, что переговоры всё ещё можно возобновить, заключив новое соглашение. Пока же мы вынуждены исходить из того, что есть.

Как долго может продлиться паника? Сколько будет продолжаться обвал? На эти вопросы попытался ответить глава комитета ТПП России по финансовым рынкам Владимир Гамза. О конечном уровне цен на нефть после падения мы сможем судить лишь после того, как поймём, сколько ресурса выбросит на рынок Саудовская Аравия и как поведёт себя Россия.

"Я думаю, если участники рынка захотят компенсировать прежний недобор нефти на рынке, то это будет 35-40 долларов за баррель, - отметил Гамза. - После паники наступит технический откат, возможно, нефть повысится выше баланса. При таких уровнях рубль, возможно, остановится где-то на рубеже 75 - меньше, больше, а евро - 85. При таких ценах на нефть. Совершенно очевидно, ЦБ учтёт все свои ошибки, которые он допустил в прошлом - в чёрный понедельник, вторник, всю неделю. Сегодня к открытию ЦБ предложил кое-какие инструменты, не думаю, что они очень эффективные, но работают".

С другой стороны, есть проблема, которая будет влиять на ситуацию прямо сейчас.

"У банков накоплено около 4 триллионов рублей избыточной ликвидности. Не знаю, как ЦБ будет сдерживать. Есть очень мощные рычаги неформального влияния на кредитные организации, но надо посмотреть, как будет происходить".

Банки могут просто выбросить деньги на рынок, однако есть и инструменты для сдерживания. Их должен задействовать ЦБ, отметил эксперт. С ним согласился и Юрий Пронько. В общем и целом Юрий Пронько придерживается мнения, что простые люди откат происходящего почувствуют нескоро.

"Не верьте тем, кто говорит "всё вернётся". Мол, мы там всех сделаем. Пока нас с вами в очередной раз обворовали, потому что покупательская способность уже снизилась. Не будет уже 68 за американский доллар", - считает ведущий Царьграда.

Владимир Гамза, говоря о своей позиции, сообщил:

"Если вы на рынок предлагаете много товара, то цены на нефть падают. Как цены могут не падать, если экономика стагнирует, коронавирус давит, и объём нефти на рынке в ближайшее время увеличится? Какие другие причины могут повлиять на то, что всё развернётся в обратную сторону?"

Нам же остаётся лишь наблюдать за происходящим.