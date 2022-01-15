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"Нас уже много раз делили": Украинский политолог рассказал, что ждёт страну при вступлении в НАТО

15 января 2022, 00:00  •  73 • Политика
Украинский политолог Руслан Бортник рассказал, что ждёт страну в случае её вступления в НАТО. Эксперт предупредил Киев о последствиях: "Нас уже много раз делили".
Политолог считает, что Украина, будучи большой страной, может усилить как Россию, так и НАТО, если присоединится к одной из сторон. Вот почему Москва так опасается, что Киев возьмут в альянс. Однако самой Украине членство в НАТО ничего хорошего не сулит.
Бортник призвал украинские власти придерживаться политики домайданных президентов, которые пытались балансировать между Россией и Западом. Это позволит снизить риски и при этом даст стране преимущества от сотрудничества с обеими сторонами. Так, например, Украина может и дальше ориентироваться на Европу, но при этом выгодно торговать с Россией.
Как только нас пытаются положить в одну корзину, с другой стороны кричат: "Нет-нет, нам отдайте половинку или треть". И это исторически повелось, нас уже много раз делили из-за этого,
- отметил эксперт, выступая в эфире украинского телеканала "Наш".
Напомним, что Украина после госпереворота 2014 года взяла курс на вступление в НАТО. Североатлантический альянс поддерживает стремление Киева стать частью западного военного блока, но не спешит давать членство. В итоге Украина оказалась в крайне невыгодном положении. Она де-факто исполняет все обязанности члена НАТО, но при этом не имеет никаких прав.
Россия же настаивает, чтобы Украину не включали в НАТО, поскольку это создаст серьёзную угрозу для национальной безопасности. Альянс же отказывается принимать данные условия, повторяя, что двери организации открыты для всех.

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