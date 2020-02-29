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"Нас уничтожили русские проникающей бомбой": Турецкие СМИ сошли с ума

29 февраля 2020, 02:39  •  127 • В мире
Гибель турецких военных в сирийском Идлибе от рук сирийской армии ещё больше взбаламутила и без того кипящую турецкую общественность.
Автор:
Дементьев Иван
Напомним, в ночь с 27 на 28 февраля в провинции Идлиб, где сохраняется последний крупный очаг террористической активности в Сирии, сирийская авиация отражала наступление боевиков из "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Под огонь попали и турецкие военные, которые, как утверждает Минобороны России, оказались "в боевых порядках террористических формирований".
В турецких СМИ и Twitter обсуждается только одна тема — "гибель мучеников". Учитывая, что сирийские ВВС работают бок о бок с ВКС России, то первая версия турок состояла в том, что виновата Москва. Самое интересное, что первоисточником транслируемой информации являются не турки, а западные СМИ.
Проэрдогановская газета Yeni Safak приводит данные британского информагентства "Би-би-си".
"Российские самолёты уничтожили турецких военных", — говорится в публикации.
С аналогичными заголовками, которые цитируют турецкие медиа, вышли немецкий таблоид Bild и авторитетная британская газета The Guardian.
Параллельно турецкие СМИ передавали версию, озвученную Минобороны России, о том, что турки находились не на том месте. "Первое заявление из России: Турецкие солдаты не должны были быть в этой точке", — публикует влиятельная газета Cumhuriyet.
Озвучивание российской позиции позволяет сделать вывод о настрое на недопущение эскалации с Москвой. Хотя в этот же день министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что его ведомство постоянно информирует Фрунзенскую набережную о местоположении турецких военных.
Озвучивание российской позиции позволяет сделать вывод о настрое на недопущение эскалации с Москвой. Фото: MFA Russia / Globallookpress
Некоторые эксперты в ударах обвиняют не Россию, а само руководство Турции. В эфире популярного телеканала Habertürk пресс-секретарь оппозиционной "Хорошей партии" жёстко отчитал Хулуси Акара.
"Выступая в прямом эфире в Habertürk, официальный представитель партии İYİ Явуз Агыралыоглу заявил, что вооружённые силы Турции обладают военной компетенцией для прогнозирования нападения. Я имею в виду, воздушная атака ожидалась", — сказал он.
Если в медиа ещё пытаются сдержать эмоции, дабы не портить отношения с Владимиром Путиным, то в соцсетях идёт настоящая информационная бойня.
"Вчерашняя атака была осуществлена с помощью проникающей бомбы. Эти бомбы используются Россией на российских самолётах типа Су. Русские говорят, что мы не были информированы, но те же русские записывают и транслируют элементы турецких вооружённых сил с помощью беспилотников", — пишет специалист по Ближнему Востоку Левент Кемал.
Блогер YouTube Ахмет Сонудж сомневается в искренности заявлений Минобороны России.
"Официальное заявление из России не заслуживает доверия. Они говорят, что мы не стреляли. Контроль над воздушным пространством на западе Евфрата полностью за Россией. Асад не может даже в туалет сходить без разрешения России. Чем закончится это дело? Вы даже себе не представляете, какие семена ненависти вы посеяли", — написал он.
Ему вторит журналист турецкой версии Russia Today. Корреспондент Яшар Эмре телеканала TRT приводит кадры передвижения турецкого конвоя в Идлибе, транслировавшиеся на канале RT.
Другие пользователи выложили видео того, как российские военные корабли проплывают Босфор. Непонятно, то ли с намёком на то, что пора бы прикрыть пролив для ВМФ России, то ли с предупреждением, что русские могут усилить свои позиции в Сирии.
"На данный момент через Босфор проходят два фрегата из России", — отметил Хасан Арслан.
Колумнист Эюп Кылыч возмущается тем, что Россия не хочет церемониться с террористами в Идлибе, но Москва умалчивает о курдских боевиках.
""С террористами в Идлибе нельзя договориться", — говорит Россия. Как вы определяете терроризм? Поэтому вы должны спросить, почему вы не говорите о террористах РПК / YPG, которые оккупировали восток Евфрата. Это потому, что они находятся под руководством США?" — спрашивает Кылыч.
Политолог с почти 200 тысячами подписчиков в Twitter раскритиковал не Россию, а руководство Турции.
"Предположительно, турецкие солдаты пытаются сбить российский самолёт с ракетой "Стингер" в Сирии... Акт возмездия не удался! Но если бы он состоялся, было бы лучше, если бы российский самолёт упал? Исламофашист Эрдоган, очевидно, заталкивает Турцию в болото", — написал политолог Бюлент Кенес.

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