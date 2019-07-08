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"Нас стало меньше": Вице-премьеры проигнорировали заседание у Медведева

08 июля 2019, 21:09  •  64 • Политика
Глава правительства России Дмитрий Медведев недосчитался на заседании нескольких своих заместителей. Премьер связал отсутствие подчиненных с наступлением лета.
Дмитрию Медведеву пришлось проводить традиционное заседание со своими заместителями в неполном составе. Часть вице-премьеров проигнорировали встречу, передает РИА Новости.
"Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше", — отшутился Медведев, открывая встречу.
За столом с Медведевым сидели семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Не явились на заседание Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Константин Чуйченко. Одной из главных тем обсуждения стало проведение диспансеризации населения в 2019-2020 годах.

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