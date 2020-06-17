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"Нас с вами поимели": Как Сбербанк ввёл "новый налог" в России

17 июня 2020, 02:00  •  119 • Политика
Юрий Пронько в эфире Царьграда напомнил о комиссии в размере 1 процента, введённой Сбербанком в своей системе. Заплатить придётся за перевод при превышении месячного лимита, что, прямо скажем, не обрадовало клиентов.
Помимо противостояния Сбербанка и Центробанка, клиенты столкнулись и с внутренними решениями кредитного учреждения. О битве главы Сбера Германа Грефа и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной мы уже рассказывали - "отдача" там пришлась на простых людей. А теперь вернёмся к теме комиссий за переводы, которую в эфире программы "Царьград. Главное" поднял сегодня Юрий Пронько.
Сбербанк, который, как известно, теперь принадлежит правительству России, в условиях кризиса, вместо того чтобы помочь гражданам, в мае этого года ввёл комиссию в 1% за общую сумму платежей и переводов свыше установленной в месяц, при этом неважно, в своём регионе совершается перевод или в другом, как раньше.
На мой взгляд, это новый налог от государства в 1% для тех, кто часто переводит онлайн и не пользуется наличными. Если вы переводите за месяц свыше 50 тыс. руб., теперь комиссия в 1% снимается автоматически. Кроме того, Сбербанк ввёл систему т.н. подписок для тех, кто превышает установленные лимиты. Судя по всему, Сбер решил нажиться ещё и на платежах ЖКХ и штрафах, - подчеркнул Юрий Пронько.
В эфире Пронько показал, как именно выглядят сегодня платные услуги. Инфографика чуть ниже.
Фото: Царьград.
Кроме того, ведущий Царьграда напомнил, что в 2019 году Сбер получил чистую прибыль в размере 870 млрд руб. по РСБУ. В этом году Греф намерен был получить порядка 1 трлн чистой прибыли.

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