|
"Нас с вами поимели": Как Сбербанк ввёл "новый налог" в России
17 июня 2020, 02:00 • 119 • Политика
Юрий Пронько в эфире Царьграда напомнил о комиссии в размере 1 процента, введённой Сбербанком в своей системе. Заплатить придётся за перевод при превышении месячного лимита, что, прямо скажем, не обрадовало клиентов.
Помимо противостояния Сбербанка и Центробанка, клиенты столкнулись и с внутренними решениями кредитного учреждения. О битве главы Сбера Германа Грефа и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной мы уже рассказывали - "отдача" там пришлась на простых людей. А теперь вернёмся к теме комиссий за переводы, которую в эфире программы "Царьград. Главное" поднял сегодня Юрий Пронько.
Сбербанк, который, как известно, теперь принадлежит правительству России, в условиях кризиса, вместо того чтобы помочь гражданам, в мае этого года ввёл комиссию в 1% за общую сумму платежей и переводов свыше установленной в месяц, при этом неважно, в своём регионе совершается перевод или в другом, как раньше.
В эфире Пронько показал, как именно выглядят сегодня платные услуги. Инфографика чуть ниже.
Фото: Царьград.
Кроме того, ведущий Царьграда напомнил, что в 2019 году Сбер получил чистую прибыль в размере 870 млрд руб. по РСБУ. В этом году Греф намерен был получить порядка 1 трлн чистой прибыли.
119
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июня 2020, 00:00
|
12 июня 2020, 20:00
|
11 июня 2020, 17:00
|
12 июня 2020, 13:25
|
12 июня 2020, 18:25
|
16 июня 2020, 00:00
|
14 июня 2020, 09:00