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"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США и его тут же перебили

26 октября 2021, 05:55  •  162 • Политика
Экс-нардеп Верховной рады Юрий Кармазин заявил в прямом эфире телеканала "НАШ", что Украину "просто надули" её партнёры - США и Германия. Однако после разоблачительных слов его тут же перебила ведущая.
В прямом эфире украинского телеканала "НАШ" ведущая подняла тему газа и газовых интересов Киева. Бывший нардеп Верховной рады Юрий Кармазин не побоялся рискнуть разоблачить США и европейских партнёров Киева, заявил об их газовом "надувательстве".
Политик опроверг мнение о том, что в Европе паника из-за "голубого топлива".
"Пол Европы ещё не пользуется отоплением и им ещё далеко до этого, - пояснил свою мысль экс-нардеп. - Второе - там совсем по-другому относятся к энергосбережению".
А после он напомнил о тех странах, что имеют влияние в Европе и, по словам Кармазина, заставляли Киев "принять все три энергопакета, которые нам сегодня абсолютно к спине". Речь идёт о Германии и Франции. Впрочем, как выяснилось, не только о них, но ещё и о США, которые тоже, суд по словам экс-депутата, в числе тех, кто "надул" Украину.
"Сегодня Германия становится хабом, и это очевидно, что нас просто надули, - не побоялся в прямом эфире заявить Кармазин. - Экономические интересы Америки из-за продаж сжиженного газа перевесили всё остальное".
Ведущая попыталась тут же его прервать, однако, гость в студии не дал ей этого сделать и с критикой обрушился на власти Незалежной.

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