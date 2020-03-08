"Нас предали": Поддубный о том, как боевики в Идлибе отнеслись к соглашению Путина и Эрдогана

Об этом в своём Telegram-канале рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, рядовые боевики-террористы, а также поддерживающая их часть населения, восприняли результаты переговоров президентов России и Турции, как "предательство".

"На зеленой Идлибщине начинаются брожения. "ЭрдоганСлил", "нас предали" и вот это всё. Рядовые боевики в своих мечтах уже разгромили сирийскую армию руками турецких операторов дронов и водрузили черное знамя над Алеппо, Дамаском, Хамой (нужное подчеркнуть). Вот что с радикалами пропаганда делает", - написал военкорр.

Когда в Москве начиналась встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, протурецкие боевики в Сирии устроили новую атаку на город Серакиб в провинции Идлиб.

Как сообщал тогда Поддубный, террористы открыли миномётный огонь аккурат к началу встречи российского и турецкого лидеров. Обстрел ведётся из орудий калибра примерно 120 миллиметров. Журналист уточнил в видеообращении, что мины взрывались в районе трассы М-5, где находится его позиция.

По словам журналиста, боевики устроили "финальную дискотеку". В результате во время обстрела пострадало пять машин.

В ходе шестичасовых переговоров президентов России и Турции, проходивших 5 марта в Кремле, удалось договориться о прекращении огня в провинции Идлиб начиная с полуночи на пятницу, 6 марта. Однако не прошло и суток с момента переговоров, как перемирие уже находится на грани срыва.

Машина журналистов агентства ANNA-news едва не пострадала от прилетевшего "шального" снаряда. Об этом в своём Telegram-канале рассказал журналист Олег Блохин, выложив фотографии повреждённого шлема и снаряда.

Всего же за сутки, прошедшие с момента встречи в Кремле и объявления перемирия, боевики успели нарушить режим прекращения огня не менее шести раз.