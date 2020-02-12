"Нас оставили с ужасными болями одних в палате": Русская мать обвинила врачей Нью-Йорка в халатности из-за смерти двойни

Страшной историей своих родов в США поделилась на странице в соцсети Instagram русская мать Любовь Малыгина. Женщина обвинила врачей "одного из лучших госпиталей Нью-Йорка" в халатности, в результате которой при родах погибла двойня.

По словам женщины, в клинику она с мужем приехала вовремя, с "началом родовой деятельности и здоровыми детьми".

"Мы знали, что мы находимся в стенах, где мы можем быть спокойны, где при малейшей опасности своевременно окажут помощь, - вспоминала женщина, - где опытные врачи и современное оборудование не дадут случиться тому, что с нами произошло!"

Однако, как утверждает мать, "врачи не заметили разрыв матки при потугах". Мало того, её с мужем "оставили с ужасными болями одних в палате". Любовь пояснила, что ей не делали анестезию, а потому она всё чувствовала.

Пара попросила о помощи медсестру, а та только "испуганно прибегала и убегала, пока через 40 минут не пришли врачи делать УЗИ". Только тогда медикам, по словам матери, стало понятно, что что-то случилось, а саму роженицу повезли на операционный стол.

Но драгоценное время было упущено, дети умерли.

"Было уже слишком поздно! - рассказывает Любовь. - В то время, когда надо было реагировать ежесекундно, прошло больше 30 минут!"

По словам убитой горем матери, теперь она хочет "добиться справедливости" и того, чтобы подобное "больше не произошло ни с кем". Женщина выразила надежду, что ей и мужу удастся доказать врачебную ошибку, а виновные в гибели её сыновей во время родов понесут за это ответственность.