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"Нас оставили с ужасными болями одних в палате": Русская мать обвинила врачей Нью-Йорка в халатности из-за смерти двойни

12 февраля 2020, 00:39  •  67 • В мире
Любовь Малыгина приготовилась судиться с врачами одной из клиник Нью-Йорка, обвинив их в халатности. Русская мать уверена, что именно из-за них при родах погибла её двойня. "Врачи не заметили разрыв матки при потугах!" - сообщила женщина, добавив, что её с мужем "оставили с ужасными болями одних в палате", а надо было спасать малышей.
Страшной историей своих родов в США поделилась на странице в соцсети Instagram русская мать Любовь Малыгина. Женщина обвинила врачей "одного из лучших госпиталей Нью-Йорка" в халатности, в результате которой при родах погибла двойня.
По словам женщины, в клинику она с мужем приехала вовремя, с "началом родовой деятельности и здоровыми детьми".
"Мы знали, что мы находимся в стенах, где мы можем быть спокойны, где при малейшей опасности своевременно окажут помощь, - вспоминала женщина, - где опытные врачи и современное оборудование не дадут случиться тому, что с нами произошло!"
Однако, как утверждает мать, "врачи не заметили разрыв матки при потугах". Мало того, её с мужем "оставили с ужасными болями одних в палате". Любовь пояснила, что ей не делали анестезию, а потому она всё чувствовала.
Пара попросила о помощи медсестру, а та только "испуганно прибегала и убегала, пока через 40 минут не пришли врачи делать УЗИ". Только тогда медикам, по словам матери, стало понятно, что что-то случилось, а саму роженицу повезли на операционный стол.
Но драгоценное время было упущено, дети умерли.
"Было уже слишком поздно! - рассказывает Любовь. - В то время, когда надо было реагировать ежесекундно, прошло больше 30 минут!"
По словам убитой горем матери, теперь она хочет "добиться справедливости" и того, чтобы подобное "больше не произошло ни с кем". Женщина выразила надежду, что ей и мужу удастся доказать врачебную ошибку, а виновные в гибели её сыновей во время родов понесут за это ответственность.
Фото: скриншот instagram/malygina07

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