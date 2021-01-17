"Нас опять делят на сорта": На этот раз - "коварный прохиндей" Навальный

Обозреватель News Front Юлия Витязева оценила новый "эпистолярный шедевр" писателя и журналиста Дмитрия Быкова, посвящённый возвращению Алексея Навального в Россию.

Материал появился в "Новой газете". В нём отмечается, что "коварный прохиндей", который прилетит вечером 17 января назад на родину, "отцедит людей от нелюдей".

На своём канале в Telegram "Юлия Витязева" журналистка заметила, что само произведение Быкова - "унылое и примитивное", однако его главный вывод "весьма симптоматичен": "Нас опять делят на сорта".

И теперь лакмусовой бумажкой считается реакция на "прибытие вождя". Тот, кто отправится в аэропорт встречать блогера, "убьёт в себе орду". Другие же, по версии писателя, - "троллёныши, запутинцы…".

В общем, ничего нового. Но как-то уж слишком толсто. Даже для Быкова и для "Новой", - подытожила Витязева.

Отметим, что во Внуково, куда должен прибыть Навальный, днём 17 января якобы был замечен автозак. По крайней мере, так утверждает Telegram-ресурс "Avtozak Live".