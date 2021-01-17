|
"Нас опять делят на сорта": На этот раз - "коварный прохиндей" Навальный
17 января 2021, 22:10 • 29 • Политика
Юлия Витязева заметила, что "нас опять делят на сорта". На этот раз - "коварный прохиндей" Алексей Навальный, как о нём выразился Дмитрий Быков. Писатель заявил, что теперь лакмусовой бумажкой считается реакция человека на "прибытие вождя" назад в Россию.
Обозреватель News Front Юлия Витязева оценила новый "эпистолярный шедевр" писателя и журналиста Дмитрия Быкова, посвящённый возвращению Алексея Навального в Россию.
Материал появился в "Новой газете". В нём отмечается, что "коварный прохиндей", который прилетит вечером 17 января назад на родину, "отцедит людей от нелюдей".
На своём канале в Telegram "Юлия Витязева" журналистка заметила, что само произведение Быкова - "унылое и примитивное", однако его главный вывод "весьма симптоматичен": "Нас опять делят на сорта".
И теперь лакмусовой бумажкой считается реакция на "прибытие вождя". Тот, кто отправится в аэропорт встречать блогера, "убьёт в себе орду". Другие же, по версии писателя, - "троллёныши, запутинцы…".
Отметим, что во Внуково, куда должен прибыть Навальный, днём 17 января якобы был замечен автозак. По крайней мере, так утверждает Telegram-ресурс "Avtozak Live".
29
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 января 2021, 00:05
|
15 января 2021, 09:40
|
15 января 2021, 01:25
|
11 января 2021, 16:45
|
16 января 2021, 21:25
|
15 января 2021, 11:30
|
16 января 2021, 06:45