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"Нас опять делят на сорта": На этот раз - "коварный прохиндей" Навальный

17 января 2021, 22:10  •  29 • Политика
Юлия Витязева заметила, что "нас опять делят на сорта". На этот раз - "коварный прохиндей" Алексей Навальный, как о нём выразился Дмитрий Быков. Писатель заявил, что теперь лакмусовой бумажкой считается реакция человека на "прибытие вождя" назад в Россию.
Обозреватель News Front Юлия Витязева оценила новый "эпистолярный шедевр" писателя и журналиста Дмитрия Быкова, посвящённый возвращению Алексея Навального в Россию.
Материал появился в "Новой газете". В нём отмечается, что "коварный прохиндей", который прилетит вечером 17 января назад на родину, "отцедит людей от нелюдей".
На своём канале в Telegram "Юлия Витязева" журналистка заметила, что само произведение Быкова - "унылое и примитивное", однако его главный вывод "весьма симптоматичен": "Нас опять делят на сорта".
И теперь лакмусовой бумажкой считается реакция на "прибытие вождя". Тот, кто отправится в аэропорт встречать блогера, "убьёт в себе орду". Другие же, по версии писателя, - "троллёныши, запутинцы…".
В общем, ничего нового. Но как-то уж слишком толсто. Даже для Быкова и для "Новой", - подытожила Витязева.
Отметим, что во Внуково, куда должен прибыть Навальный, днём 17 января якобы был замечен автозак. По крайней мере, так утверждает Telegram-ресурс "Avtozak Live".

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