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"Нас оплёвывали":  Политолог призвал громогласно заявить о преступлениях против России

26 января 2020, 08:54  •  457 • Политика
Политолог Семён Багдасаров напомнил, как "нас оплёвывали" и писали "всякую гадость о нашей истории". И призвал не молчать, а громогласно заявить о преступлениях против России.
Политический эксперт Семён Багдасаров у себя в Telegram-канале заявил, что "мы должны принципиально относиться к собственной истории".
"Пора прекратить посыпать голову пеплом и приносить извинения, оставьте это знаменитой актрисе, которая постоянно причитает "ах, простите нас", но это нисколько не умаляет её таланта и прекрасных фильмов с её участием", - пишет он.
И добавляет, что мы будто бы стесняемся не только слова "пропаганда", но и своей истории в целом. А между тем нам нужна четкая идеологическая, информационная и политическая работа по разъяснению российской позиции.
"Давайте громогласно заявим о преступлениях, которые были совершены против нас", - призывает эксперт.
Он также напомнил, что масса СМИ после объявления Горбачёвым гласности "печатали всякую гадость о нашей истории", оплевывая всё. И сейчас настал момент, когда люди должны осознать: доказывать своё мнение – это нормально.

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