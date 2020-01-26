"Нас оплёвывали":  Политолог призвал громогласно заявить о преступлениях против России

Политический эксперт Семён Багдасаров у себя в Telegram-канале заявил, что "мы должны принципиально относиться к собственной истории".

"Пора прекратить посыпать голову пеплом и приносить извинения, оставьте это знаменитой актрисе, которая постоянно причитает "ах, простите нас", но это нисколько не умаляет её таланта и прекрасных фильмов с её участием", - пишет он.

И добавляет, что мы будто бы стесняемся не только слова "пропаганда", но и своей истории в целом. А между тем нам нужна четкая идеологическая, информационная и политическая работа по разъяснению российской позиции.

"Давайте громогласно заявим о преступлениях, которые были совершены против нас", - призывает эксперт.

Он также напомнил, что масса СМИ после объявления Горбачёвым гласности "печатали всякую гадость о нашей истории", оплевывая всё. И сейчас настал момент, когда люди должны осознать: доказывать своё мнение – это нормально.