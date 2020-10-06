"Нас обманули": Депутат Рады назвал три "измены" Зеленского

По словам Кузьмина, избирателям было важно не ошибиться в своём кандидате, и многие во время предвыборной кампании поверили Зеленскому. Все надежды были устремлены на три главных обещания нынешнего главы государства.

"Они нам обещали закончить войну в Донбассе, они нам обещали остановить насильственную украинизацию, они нам обещали снизить тарифы", - отметил он.

При этом Кузьмин подчеркнул, что "они" же и обманули в итоге всех.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько назвал три варианта свержения Зеленского с поста главы Украины, которые не требуют от националистов проведения нового майдана.