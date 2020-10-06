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"Нас обманули": Депутат Рады назвал три "измены" Зеленского
06 октября 2020, 12:30 • 186 • Политика
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин назвал три "измены" президента Украины Владимира Зеленского. Он сравнил выборы со "свадьбой", а дальнейший обман со стороны Зеленского и его команды - с "изменой". "Нас обманули", - констатирует он.
По словам Кузьмина, избирателям было важно не ошибиться в своём кандидате, и многие во время предвыборной кампании поверили Зеленскому. Все надежды были устремлены на три главных обещания нынешнего главы государства.
"Они нам обещали закончить войну в Донбассе, они нам обещали остановить насильственную украинизацию, они нам обещали снизить тарифы", - отметил он.
При этом Кузьмин подчеркнул, что "они" же и обманули в итоге всех.
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько назвал три варианта свержения Зеленского с поста главы Украины, которые не требуют от националистов проведения нового майдана.
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