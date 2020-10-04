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"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских" наёмников в Карабахе
04 октября 2020, 13:45 • 84 • Политика
Армянская сторона рассекретила переговоры турецких пилотов и сирийских наёмников в Нагорном Карабахе. Выяснилось, что прибывшим из Сирии боевикам не понравилась обстановка в зоне конфликта. "Нас обманули. Это мясорубка", - заявил один из террористов.
Совет национальной безопасности Армении опубликовал аудиозапись переговоров между турецкими и азербайджанскими военными, которые принимают участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Из них становится ясно, что в конфликте участвуют также и сирийские боевики.
Так, лётчики ВВС Турции общаются между собой на турецком языке. Наёмники же из Сирии говорят на арабском и прибегают к примитивным методам конспирации. Например, своего командира по имени Махмуд они называют "пограничником".
Интересно то, что боевикам не понравилось развитие ситуации в Нагорном Карабахе и они считают, что их обманули. Поэтому отказываются идти на передовую, так как каждый день потери достигают 40-50 человек.
"Нас обманули. Это мясорубка, люди умирают, они не могут вынести трупы", - заявил один из террористов.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян обвинил Турцию и Азербайджан в новом геноциде армян. При этом он сообщил о переброске порядка 150 высокопоставленных турецких военнослужащих в зону конфликта.
А политолог Икбаль Дюрре заявил РИА ФАН, что Иран не допустит блокады Армении. Дело в том, что Баку активно поддерживает не только Турция, но и Израиль, что создаёт новые проблемы для Тегерана.
"Мы все понимаем, к чему в будущем может привести усиление Азербайджана с точки зрения Ирана, учитывая азербайджанское население в самой этой стране", - пояснил политолог.
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