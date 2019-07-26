"Нас обманули, это факт": Ветеран АТО пришёл к Скабеевой с землёй из Дебальцева, чтоб открыть правду

Ветеран АТО Александр Мединский решил принять участие в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". С собой на шоу он принёс кулёк земли из "дебальцевского котла". Объяснил: это передали ему побратимы "киборги".

Он рассказал, что был на Майдане, но разочаровался в нём. До этого успел поучаствовать в войне в Донбассе, а после того как понял, что воюет не с "русскими захватчиками", его попытались убить свои же "соратники".

Как передаёт РИА ФАН, разочарованный в новых порядках на Украине Мединский покинул страну и уехал жить в Финляндию. Занялся блогосферой и журналистикой.

"Вот вчера чай пили, говорили, как дальше строить отношения, если наш президент сказал, что мы один, по сути, народ", - написала о подготовке к эфиру Скабеева в своём телеграм-канале.

"У меня всегда была позиция, что нужно защищать права человека и свободу слова. К сожалению, нас обманули. И это факт", - сказал во время передачи Александр Мединский. Он добавил, что Киев лжёт, говоря о том, что в Донбассе идёт война с Россией. Бывший участник АТО заверил: украинцы попросту истребляют мирных жителей востока страны.