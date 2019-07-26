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"Нас обманули, это факт": Ветеран АТО пришёл к Скабеевой с землёй из Дебальцева, чтоб открыть правду

26 июля 2019, 21:24  •  223 • Политика
Ветеран АТО пришёл в студию к журналистке Ольге Скабеевой, взяв с собой землю из Дебальцева. На шоу он открыл неудобную для Киева правду об АТО: "Нас обманули, это факт".
Ветеран АТО Александр Мединский решил принять участие в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". С собой на шоу он принёс кулёк земли из "дебальцевского котла". Объяснил: это передали ему побратимы "киборги".
Он рассказал, что был на Майдане, но разочаровался в нём. До этого успел поучаствовать в войне в Донбассе, а после того как понял, что воюет не с "русскими захватчиками", его попытались убить свои же "соратники".
Как передаёт РИА ФАН, разочарованный в новых порядках на Украине Мединский покинул страну и уехал жить в Финляндию. Занялся блогосферой и журналистикой.
"Вот вчера чай пили, говорили, как дальше строить отношения, если наш президент сказал, что мы один, по сути, народ", - написала о подготовке к эфиру Скабеева в своём телеграм-канале.
"У меня всегда была позиция, что нужно защищать права человека и свободу слова. К сожалению, нас обманули. И это факт", - сказал во время передачи Александр Мединский. Он добавил, что Киев лжёт, говоря о том, что в Донбассе идёт война с Россией. Бывший участник АТО заверил: украинцы попросту истребляют мирных жителей востока страны.

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