"Нас невозможно напугать и заставить": Чеченцы внесли себя в санкционный список США

Кадыров рассказал: жители его региона внесли себя в санкционный список Соединённых Штатов. Все, с кем он общался, сообщали ему об этом.

"Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова, никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить", - произнёс глава Чечни в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

Он отметил, что Вашингтон может вводить любые ограничения против Чечни, если ему больше нечем заняться.

Несколько дней назад стало известно, что Кадырова и членов его семьи в США посчитали причастными к нарушению прав человека. Из-за этого главу Чеченской республики, а также его жену и дочерей Вашингтон добавил в санкционный список. Кадыров в долгу не остался: он отменил приглашение в гости, а также ввёл санкции против американского государственного секретаря Майка Помпео и его родных.