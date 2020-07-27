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"Нас невозможно напугать и заставить": Чеченцы внесли себя в санкционный список США

27 июля 2020, 07:05  •  108 • Политика
Чеченцы внесли себя в санкционный список США. Так они выразили солидарность с главой республики Рамзаном Кадыровым. "Нас невозможно напугать и заставить", - произнёс он, рассказывая об этом факте.
Кадыров рассказал: жители его региона внесли себя в санкционный список Соединённых Штатов. Все, с кем он общался, сообщали ему об этом.
"Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова, никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить", - произнёс глава Чечни в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
Он отметил, что Вашингтон может вводить любые ограничения против Чечни, если ему больше нечем заняться.
Несколько дней назад стало известно, что Кадырова и членов его семьи в США посчитали причастными к нарушению прав человека. Из-за этого главу Чеченской республики, а также его жену и дочерей Вашингтон добавил в санкционный список. Кадыров в долгу не остался: он отменил приглашение в гости, а также ввёл санкции против американского государственного секретаря Майка Помпео и его родных.

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